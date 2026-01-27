Pinterest: Απολύει το 15% των υπαλλήλων καθώς στρέφεται στο AI – «Bουτιά» σχεδόν 10% της μετοχής

Τα σχέδιά της να απολύσει περίπου το 15% του εργατικού δυναμικού της και να μειώσει τον χώρο γραφείων, ανακοίνωσε η Pinterest, καθώς η εταιρεία υιοθετεί το ΑΙ.

Τα σχέδιά της να απολύσει περίπου το 15% του εργατικού δυναμικού της και να μειώσει τον χώρο γραφείων, ανακοίνωσε την Τρίτη η Pinterest, καθώς η εταιρεία υιοθετεί την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι περικοπές θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Pinterest «βουτάει» σχεδόν 10%.

Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι «ανακατανέμει πόρους» σε ομάδες που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη και δίνει προτεραιότητα σε «προϊόντα και δυνατότητες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη». Ανέφερε επίσης ότι αναδιαμορφώνει τη στρατηγική πωλήσεων και μάρκετινγκ της.

Η Pinterest απασχολούσε περισσότερους από 4.500 υπαλλήλους παγκοσμίως τον περασμένο Απρίλιο.

Η εταιρεία έχει επιδιώξει να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλη την πλατφόρμα της για να εμφανίζει πιο εξατομικευμένο και σχετικό περιεχόμενο στους χρήστες. Τον περασμένο Οκτώβριο κυκλοφόρησε ένα εργαλείο αγορών, το “Pinterest Assistant”.

Ταυτόχρονα, το Pinterest έχει λανσάρει πιο αυτοματοποιημένα εργαλεία διαφήμισης για τους marketers, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από το TikTok, το Facebook και το Instagram του Meta.

«Οι επενδύσεις μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία προϊόντων αποδίδουν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Pinterest, Μπιλ Ρέντι, τον Νοέμβριο. «Έχουμε ουσιαστικά μετατρέψει την πλατφόρμα μας σε έναν βοηθό αγορών με τεχνητή νοημοσύνη για 600 εκατομμύρια πελάτες» τόνισε.

Το Pinterest δεν είναι η μόνη εταιρεία που μειώνει το προσωπικό της, καθώς επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Το ΑΙ ήταν ο λόγος για σχεδόν 55.000 απολύσεις στις ΗΠΑ το 2025, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Challenger, Gray & Christmas.