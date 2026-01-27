Puma: Η κινεζική Anta εξαγοράζει το 29% της εταιρείας – Άλμα στις μετοχές

Άλμα έως και 20% στις μετοχές της Puma προκάλεσε η ανακοίνωση ότι η κινεζική Anta Sports Products θα αποκτήσει το 29,06% της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών, αγοράζοντας το μερίδιο της οικογένειας Πινό.

Η Anta θα καταβάλει 1,5 δισ. ευρώ στην Artémis, το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Πινό το οποίο ελέγχει επίσης τον όμιλο ειδών πολυτελείας Kering, για το 29,06% των μετοχών της Puma, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο μέτοχό της.

Η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ εταιρεία θα πληρώσει 35 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Πρόκειται δηλαδή για ένα premium 62% βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Puma στα 21,63 ευρώ τη Δευτέρα.

Η συναλλαγή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, έρχεται σε μια περίοδο που η Puma βρίσκεται υπό πίεση καθώς η ζήτηση έχει εξασθενήσει και η εταιρεία δυσκολεύεται να δώσει πνοή στις πωλήσεις και να ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση της εταιρείας αφότου ανέλαβε πέρυσι τα ηνία ο Άρθουρ Χέλντ, πρώην στέλεχος της Adidas.

Το deal αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Anta σε παγκόσμιο επίπεδο, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των δυτικών αθλητικών εμπορικών σημάτων της.

Πάντως η κινεζική εταιρεία δήλωσε ότι «δεν έχει επί του παρόντος σχέδια» να υποβάλει προσφορά εξαγοράς, η οποία θα απαιτούσε, βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, ποσοστό συμμετοχής 30%.

Οι μετοχές της Puma σημείωσαν άνοδο έως και 20% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αλλά αργότερα μάζεψαν τα κέρδη τους. Η μετοχή διαπραγματεύεται με άνοδο 9,4% στα 23,7 ευρώ, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών.