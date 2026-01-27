ups:-Περικοπές-30.000-θέσεων-εργασίας-στο-πλαίσιο-του-σχεδίου-αναδιάρθρωσης

Οι περικοπές θέσεων εργασίας πραγματοποιούνται και στο πλαίσιο της διακοπής της συνεργασίας της εταιρείας με την Amazon.

Την κατάργηση έως και 30.000 θέσεων εργασίας μέσα στο 2026 «δρομολογεί» η United Parcel Service (UPS), ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά ταχυμεταφορών, στο πλαίσιο της διακοπής της συνεργασίας της με την Amazon και ενός πολυετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Μπράιαν Ντάικς, δήλωσε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη με αναλυτές την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας, ότι η UPS σχεδιάζει να μειώσει τις συνολικές ώρες λειτουργίας κατά περίπου 25 εκατομμύρια, λόγω του τερματισμού της συνεργασίας με την Amazon.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας είναι η απομάκρυνση από τις αποστολές χαμηλού περιθωρίου κέρδους. Η UPS έχει ήδη περιορίσει δραστικά τον όγκο δεμάτων που διακινεί για την Amazon, τον μεγαλύτερο πελάτη της αλλά ταυτόχρονα και έναν όλο και πιο ισχυρό ανταγωνιστή. Η διοίκηση έχει χαρακτηρίσει αυτή τη συνεργασία ως επιβαρυντική για τα οικονομικά της, επιλέγοντας πλέον λιγότερα αλλά πιο αποδοτικά φορτία.

Η επιλογή αυτή φαίνεται να αποδίδει, καθώς τα έσοδα ανά αποστολή αυξάνονται τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές, ακόμη και όταν ο συνολικός όγκος μειώνεται.

Πώς θα γίνουν οι περικοπές

Η μείωση του προσωπικού θα γίνει κυρίως μέσω της φυσικής αποχώρησης εργαζομένων, ενώ εξετάζεται και νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, ειδικά για τους μόνιμους οδηγούς. Ήδη μέσα στο 2025, η εταιρεία έχει καταργήσει περίπου 48.000 θέσεις, έχει κλείσει 93 εγκαταστάσεις και έχει προσφέρει πακέτα εξαγοράς συμβολαίων, στοχεύοντας σε εξοικονόμηση περίπου 3 δισ. δολαρίων το 2026.

Παρά τις περικοπές, τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν αντοχές. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, που περιλαμβάνει την έντονη εορταστική περίοδο, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 24,5 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενισχυμένα από καλύτερη τιμολόγηση και αυξημένη αξία ανά δέμα.

Η εταιρεία προβλέπει ότι τα έσοδα του 2026 θα φτάσουν τα 89,7 δισ. δολάρια, πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο αναμένεται να αγγίξει το 9,6%.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η UPS κατέγραψε και μια έκτακτη, μη ταμειακή επιβάρυνση ύψους 137 εκατ. δολαρίων, που σχετίζεται με την οριστική απόσυρση του στόλου αεροσκαφών MD-11, μετά από θανατηφόρο δυστύχημα τον Νοέμβριο. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την αεροπορική δραστηριότητα της εταιρείας.