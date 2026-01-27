wall-street:-Νέο-ρεκόρ-για-τον-s&p-500,-μια-«ανάσα»-από-τις-7.000-μονάδες

Η Wall Street κινήθηκε μεικτά την Τρίτη (27/1), με τον S&P 500 να καταγράφει ωστόσο νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυμένος από τα κέρδη των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα τριμήνου των εταιρειών του κλάδου. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στην πρώτη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για το έτος, που αναμένεται την Τετάρτη (28/1).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κατέγραψε απώλειες 0,83% στις 49.003,41 μονάδες, ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 0,91% στις 23.817,10 μονάδες και ο S&P 500 έκλεισε με νέο ρεκόρ, καθώς έπιασε τις 6.979,49 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,42%.

Στο μέτωπο των τεχνολογικών μετοχών, η Apple κατέγραψε άνοδο άνω του 1% και η Microsoft ξεπέρασε το 2%. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 θα έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Meta Platforms, Microsoft και Tesla, που δημοσιεύουν την Τετάρτη, ενώ η Apple ακολουθεί την Πέμπτη.

Οι επενδυτές εστιάζουν αυτό το διάστημα κυρίως σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, και ειδικότερα στα επίπεδα κεφαλαιουχικών δαπανών και στις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Όπως επισημαίνουν διαχειριστές κεφαλαίων, παρά τις ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις και την απόδοση των επενδύσεων στην AI, το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει ισχυρό τα επόμενα χρόνια, καθώς η ανάπτυξη data centers, η χρήση προηγμένων μοντέλων και η πρόοδος σε τομείς όπως η ρομποτική συνεχίζονται.

Απώλειες σημειώθηκαν στον κλάδο της υγείας, με μετοχές μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων να πιέζονται μετά την πρόταση των αμερικανικών αρχών για οριακή αύξηση μόλις 0,09% στις πληρωμές προς τα προγράμματα Medicare Advantage από το 2027. Η Humana υποχώρησε κατά 19% και η CVS Health κατά 13%.

Επιπλέον, ενόψει της συνεδρίασης της Fed, οι αγορές αναμένουν τη διατήρηση των επιτοκίων στο εύρος 3,5%–3,75%, αναζητώντας παράλληλα ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα μελλοντικών μειώσεων, με τις αγορές να προεξοφλούν έως δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026.

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο περίπου 3% την Τρίτη (27/1), καθώς οι παραγωγοί επηρεάστηκαν από τη χειμερινή καταιγίδα που ταλανίζει τις ΗΠΑ, παραλύοντας την παραγωγή αργού και μηδενίζοντας τις εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου από τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Συγκεκριμένα, το Brent έκλεισε με κέρδη 2,9%, στα 66,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 3,08%, κλείνοντας στα 62,50 δολάρια το βαρέλι.