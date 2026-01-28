Έβαλε στον «πάγο» τα επιτόκια η Fed: Πώς «διαβάζει» πληθωρισμό – αγορά εργασίας

Οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν επίμονα πάνω από τον στόχο της Fed για 2%. Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ διολίσθησε στο 4,4% τον Δεκέμβριο.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της στο εύρος 3,50% – 3,75% -με «σκορ» 10-2– την Τετάρτη η Fed στην πρώτη συνεδρίασή της το 2026 (μετά από 3 περικοπές συνολικού ύψους 75 μονάδων βάσης το 2025 – με -0,25% έκαστη), πατώντας το κουμπί της «παύσης» όπως ευρέως αναμενόταν από τις αγορές, γεγονός που αντανακλά την επιφυλακή -κυρίως- για την πορεία του πληθωρισμού, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μειώσεις και απειλεί την ανεξαρτησία της, εν αναμονή του διαδόχου στον τρέχοντα επικεφαλής της.

Υπέρ της απόφασης για «πόδι στο φρένο» ψήφισαν ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο αντιπρόεδρος, Τζον Γουίλιαμς, ο Μάικλ Μπαρ, η Μισέλ Μπόουμαν, η Λίζα Κουκ, η Μπεθ Χάμακ, ο Φίλιπ Τζέφερσον, ο Νιλ Κασκάρι, η Λόρι Λόγκαν και η Άννα Πόλσον. Καταψήφισαν οι Στίβεν Μίραν και Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίοι προτίμησαν νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με το κείμενο της FOMC, η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο ο πληθωρισμός παραμένει κάπως «τσιμπημένος». Υπενθυμίζεται πως οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν επίμονα πάνω από τον στόχο της Fed για 2%, με τον ΔΤΚ να διαμορφώνεται στο 2,7% τον Δεκέμβριο του 2025 (έχοντας αποκλιμακωθεί από την κορύφωση του 9,1% τον Ιούνιο του 2022).

Σε μία σημαντική διαφοροποίηση από το ανακοινωθέν του Δεκεμβρίου, η FOMC έχει αφαιρέσει τελείως μια παράγραφο που υποδείκνυε τον κίνδυνο εξασθένισης της αγοράς εργασίας ως μεγαλύτερο από τον «φουσκωμένο» πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά την εκτίμησή της για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ αντιστοίχως καθησύχασε για την πορεία της αγοράς εργασίας συγκριτικά με τον πληθωρισμό. To αμερικανικό AEΠ «έτρεξε» με ρυθμό +4,4% το γ’ τρίμηνο και ανέβασε στροφές +5,4% το δ’ τρίμηνο.

Ειδικότερα, η αγορά εργασίας και η ευρύτερη οικονομία έχουν δείξει ανθεκτικότητα, με την ανεργία να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα: Η οικονομία, αν και ίσως όχι τόσο ισχυρή όσο ήταν κάποτε, δεν φαίνεται να έχει επείγουσα ανάγκη βοήθειας, ενώ ο πληθωρισμός εμφανίζει κολλώδη χαρακτηριστικά και το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ να διολισθαίνει στο 4,4% τον Δεκέμβριο, με ασθενή αύξηση της απασχόλησης.

Ο «αγαπημένος» δείκτης για την καταμέτρηση του πληθωρισμού, ο PCE που αφορά τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες άγγιξε το 2,8% τον Νοέμβριο του 2025. «Η Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό στο 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει αυξημένη. Η FOMCείναι προσεκτική στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής της εντολής» τονίζεται.

Εξετάζοντας την έκταση και το χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος των επιτοκίων, η FOMC διαμηνύει πως θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων, παραμένοντας έντονα προσηλωμένη στην υποστήριξη της μέγιστης απασχόλησης και στην επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη να προσαρμόσει τη στάση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. «Οι αξιολογήσεις της FOMC θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πιέσεις πληθωρισμού και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις» ξεκαθαρίζεται.

Οι δασμοί είναι ένας άλλος ακανθώδης παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι οι υπάρχοντες δασμοί αυξάνουν το κόστος και ότι η αβεβαιότητα γύρω από πιθανές νέες επιβαρύνσεις περιπλέκει τον σχεδιασμό και τις επενδύσεις, σύμφωνα με τη «Μπεζ Βίβλο» της Fed. «Οι δασμοί, αν και όχι τόσο πληθωριστικοί όσο πίστευε κάποτε η κοινή γνώμη, εξακολουθούν να αποτελούν απειλή», επεσήμανε ο Μίλτον Ερζάτι, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Vested.