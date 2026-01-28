Ένταση-Λαζαρίδη–Χρηστίδη-για-τα-Ίμια:-«Οδηγήσατε-τους-ήρωες-πιλότους-στο-θάνατο»-«Να-πάρει-πίσω-τα-περί-γκριζαρίσματος»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Το ΠΑΣΟΚ με την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία – που η Ελλάδα δεν το αποδέχεται να μιλήσει για γκρίζες ζώνες – και για πρώτη φορά από την μεταπολίτευση το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη έδωσε την ευκαιρία να αμφισβητούν ελληνικά νησιά. Αυτά έχουν την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ»

Ο Παύλος Χρηστίδης επέμεινε να ζητά από τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανακαλέσει, λέγοντας πως όσα είπε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν τραγική, μοιραία, άβουλη και άνευρη, οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, επικαλούμενος και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, προσθέτοντας πως η παρούσα κυβέρνηση έχει «μεγαλώσει την Ελλάδα και την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα συστήματα».

«Άκουσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ μετά τα σχόλιά του για την κυβέρνηση Σημίτη να αναφέρεται για το γκριζάρισμα της περιοχής των Ιμίων. Επειδή εμείς και ο ελλ λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε και εύχομαι να μην πάρει άλλη έκταση εκτός ελληνικής επικράτειας. Δεν ξέρει τι λέει και του δίνουμε μια ευκαιρία να το πάρει πίσω αυτό που είπε!», αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να στρέφει τα βέλη του εκ νέου προς την αξιωματική αντιπολίτευση.

«Εμείς δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ από αυτό εδώ το βήμα. Οι Σημίτης και Πάγκαλος υπήρξαν, μοιραίοι, άβουλοι, τραγικοί. Έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες και μας οδήγησε στις γαλάζιες πατρίδες, αυτό είπα εγώ», επισήμανε σε οξύ ύφος ο κ. Λαζαρίδης καταγγέλλοντας πως «οδηγήσατε τους τρεις ήρωες πιλότους στο θάνατο καθώς δεν έδωσε ποτέ κανόνες εμπλοκής ο Σημίτης στις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Έχετε το θράσος να σηκώνετε το δάκτυλο. Το ΠΑΣΟΚ με την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία – που η Ελλάδα δεν το αποδέχεται να μιλήσει για γκρίζες ζώνες – και για πρώτη φορά από την μεταπολίτευση το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη έδωσε την ευκαιρία να αμφισβητούν ελληνικά νησιά. Αυτά έχουν την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

«Προσβάλλουν διαδοχικές κυβερνήσεις που ποτέ δεν υιοθέτησαν βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ Ανατολών»

