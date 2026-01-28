Αλλαγή-στρατηγικής-από-Καρυστιανού,-ανάρτηση-για-τα-ελληνοτουρκικά-αντί-για-live-συνέντευξη

Τα μηνύματα της χθεσινής ανάρτησης της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν στελέχη της αντιπολίτευσης, αν και επισήμως δεν σχολάζουν δηλώσεις και παρεμβάσεις της, προκειμένου να μην ανατροφοδοτούν τη δημοσιότητα πέριξ του προσώπου της.

Ωστόσο, δεν είναι λίγα τα στελέχη εκείνα του προοδευτικού χώρου που θεωρούν ότι η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε να τοποθετηθεί για το επικείμενο ραντεβού ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, για να περάσει στην «σκληρή πολιτική» ατζέντα, σηματοδοτώντας την νέα της ιδιότητα, αυτή του πολιτικού προσώπου. Στην ίδια κατεύθυνση, τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι η Μαρία Καρυστιανού επιθυμεί την ενώπιος ενωπίω αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνοντας εκτός κάδρου κορυφής τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Υπό αυτήν την έννοια, επέλεξε να εκκινήσει την ανάρτηση της απευθυνόμενη προσωπικά στον πρωθυπουργό και όχι αόριστα στην κυβέρνηση.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι το ραντεβού ανάμεσα στον κ. Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο έχει προσδιοριστεί για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου δεν θεωρείται ασύνδετο με τις επόμενες πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, όταν η στενή της συνεργάτιδα, Μαρία Γρατσία έχει προαναγγείλει την ανακοίνωση των θέσεων του νέου κόμματος, μέσα στον ίδιο μήνα.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, στελέχη της Κεντροαριστεράς δεν παραλείπουν να διαπιστώνουν και μια «αλλαγή στη φόρμα», όπως λένε, καθώς η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού προτάθηκε αντί μιας ζωντανής, τηλεοπτικής συνέντευξης, θυμίζοντας σε αρκετούς στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το «μοντέλο Κασσελάκη», όπως σχολίασαν χθες, με φόντο την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία που επιδίωξε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος.

Τα σχόλια δημοσιογράφων μετά την ακύρωση των live συνεντεύξεων:

Χαριτάτος #kathareskouventes : Η Καρυστιανου δύο φορές ακύρωσε προγραμματισμένη συνέντευξη στην εκπομπή μας. Μαθαίνω σήμερα ότι άλλαξε επικοινωνιακό επιτελείο και της απαγόρευσαν να βγαίνει σε κανάλια ή όχι σε κανάλι εμπιστοσύνη της. Να θεωρήσω ότι με έκοψε η Καρυστιανου; Να… pic.twitter.com/KYzj4vNClM — Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) January 26, 2026

Μια τέτοια «κινηματική» λογική υποστηρίζει ένα «αντισυστημικό» προφίλ, όπως περιγράφουν στις ιδιωτικές τους συζητήσεις, την ώρα που η «προοδευτική αντιπολίτευση» υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία τις διαχωριστικές γραμμές της με την Μαρία Καρυστιανού, με φόντο τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις κι ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τις επικείμενες δημοσκοπήσεις.

Αναλυτικά, η ανάρτηση:

«K. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».