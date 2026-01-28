Αναχώματα-σε-παλιούς-και-νέους-αντιπάλους

Της -

Δύο κινήσεις φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους δείχνουν έναν αναπροσανατολισμό της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην κατεύθυνση περιχαράκωσης του χώρου της από τις ακραίες φωνές. Η βασική επιδίωξη του κυβερνώντος κόμματος παραμένει να καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά του σε μια σταθερή βάση πάνω από τον ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές. Στην προσπάθεια αυτή κινείται με διπλή στόχευση: να διατηρήσει υψηλή συσπείρωση, διασφαλίζοντας ότι δεν πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλα κόμματα όσοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Ν.Δ. και, δεύτερον, να καταφέρει να προσελκύσει ψηφοφόρους της που έχουν μετακινηθεί στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» και παραμένουν εκεί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, χθες οριοθετήθηκε η σχέση απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή την προχθεσινή ανάρτησή της για τα ελληνοτουρκικά και απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή ένα ακόμη συγκρουσιακό επεισόδιο στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την τοποθέτηση της κ. Καρυστιανού, έδειξε ότι πλέον στην κυβέρνηση αρχίζουν να την αντιμετωπίζουν ως έναν εν δυνάμει πολιτικό αντίπαλο και τοποθετούνται απέναντί της με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης, αφήνοντας στην άκρη οτιδήποτε έχει να κάνει με τα Τέμπη. Ο κ. Μαρινάκης επιδίωξε να αποδομήσει τις αναφορές της κ. Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας, μάλιστα, ότι «όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά». Πριν από αυτό, φρόντισε να χαμηλώσει τον πήχη, όσον αφορά την επιδίωξη της κ. Καρυστιανού να εμφανιστεί ότι ζητά να «συνομιλήσει» απευθείας με τον πρωθυπουργό. «Η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η Κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί δια της πολιτικής της. Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω» τόνισε.

Όσο και αν από την κυβέρνηση επιδιώκουν να εμφανίζουν την κ. Καρυστιανού ως ένα πρόσωπο αμέτοχο σε όσα λαμβάνουν χώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, η διαρκής παρουσία της με πολιτικού περιεχομένου τοποθετήσεις, αλλά και το δημοσκοπικό αποτύπωμά της, σίγουρα της δίνουν πολιτικά χαρακτηριστικά, που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η αρχική εκτίμηση ότι η επίδρασή της στο πολιτικό σκηνικό θα αφορά τα κόμματα διαμαρτυρίας εξακολουθεί να ισχύει.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η πλειοψηφία της Ν.Δ. στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε χθες την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον πρόεδρο της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, με σκοπό να προωθηθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μία ακόμη σύγκρουση της κ. Κωνσταντοπούλου με τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Α. Νικολακόπουλο, αλλά και μετά από την αναφορά της κ. Κωνσταντοπούλου προς τον βουλευτή Νίκο Βλαχάκο, αδελφό του πεσόντα στα Ιμια Παναγιώτη Βλαχάκου, τον οποίο κάλεσε «να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ιμια».

Η αλλαγή στάσης απέναντι στην κ. Κωνσταντοπούλου, καθώς δεν ήταν χθες η πρώτη φορά που προκλήθηκε έντονο επεισόδιο στην εξεταστική, είναι μία ακόμη ένδειξη της στροφής που γίνεται από το κυβερνών κόμμα και της προσπάθειας να ενισχυθεί το προφίλ ως πολιτική δύναμη σταθερότητας και σοβαρότητας απέναντι σε ακραίες και αντισυστημικές φωνές.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.