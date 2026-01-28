Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, January 28
    Αντιπρόεδρος-της-Κοινοβουλευτικής-Συνέλευσης-του-Συμβουλίου-της-Ευρώπης-εξελέγη-η-Ντόρα-Μπακογιάννη
    Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εξελέγη η Ντόρα Μπακογιάννη

    Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εξελέγη η Ντόρα Μπακογιάννη

    Πολιτική 1 Min Read

    Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εξελέγη η Ντόρα Μπακογιάννη

    Η κ. Μπακογιάννη θα αποτελεί για το 2026 μέλος του προεδρείου της Συνέλευσης, υποστηρίζοντας τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου στην ολομέλεια.

    Ντόρα Μπακογιάννη στη Βουλή

    Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εξελέγη η Ντόρα Μπακογιάννη.

    Η κ. Μπακογιάννη θα αποτελεί για το 2026 μέλος του προεδρείου της Συνέλευσης, υποστηρίζοντας τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου στην ολομέλεια.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com