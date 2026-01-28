Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εξελέγη η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η κ. Μπακογιάννη θα αποτελεί για το 2026 μέλος του προεδρείου της Συνέλευσης, υποστηρίζοντας τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου στην ολομέλεια.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.