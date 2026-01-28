Αυξήθηκαν-οι-οικοδομικές-άδειες-τον-Οκτώβριο,-κάμψη-στο-δεκάμηνο

Αύξηση κατά 13,5% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Οκτώβριο του 2025.

Αύξηση κατά 13,5% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Οκτώβριο του 2025, με τον συνολικό τους αριθμό να ανέρχεται σε 2.997 οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με τα στοιχεία για το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 ανήλθαν σε 2.977 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 694.493 m2 επιφάνειας και 3.437.754 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 15.550 m2 επιφάνειας και 100.151 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2025, είναι 2,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2024 έως τον Οκτώβριο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 29.912 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.524.928 m2 επιφάνειας και 30.106.119 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 1,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,0%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2024 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024.