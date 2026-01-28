Αυξήθηκε-η-δύναμη-του-ελληνικού-εμπορικού-στόλου-τον-Νοέμβριο

Close Menu
    Thursday, January 29
    Οικονομία 1 Min Read

    Αύξηση κατά 0,9% παρουσίασε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ.

    Αύξηση κατά 0,9% παρουσίασε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου έτους 2024 προς τον Νοέμβριο 2023 είχε καταγραφεί αύξηση κατά 0,6%.

    Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,8% τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2024. Μείωση 4,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου του έτους 2024 προς τον Νοέμβριο 2023.

