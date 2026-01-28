«Βουτιά»-6%-για-τη-lvmh-μετά-τα-αποτελέσματα-τριμήνου

Η γαλλική εταιρεία είδε τα οργανικά της έσοδα να αυξάνονται κατά 1% σε ετήσια βάση στα 22,7 δισ. ευρώ.

«Βουτιά» άνω του 6% σημειώνει στις συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο του Παρισιού η μετοχή της LVMH, καθώς ο κολοσσός των ειδών πολυτελείας δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους επενδυτές με τις επιδόσεις του στο προηγούμενο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η γαλλική εταιρεία είδε τα οργανικά της έσοδα να αυξάνονται κατά 1% σε ετήσια βάση στα 22,7 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν μείωση κατά 0,3%.

Οι πωλήσεις στον τομέα των ρολογιών και των κοσμημάτων αυξήθηκαν κατά 8% στο τρίμηνο, σημαντικά πάνω από τις προβλέψεις. Ωστόσο, τα έσοδα στον βασικό κλάδο της μόδας, ο οποίος παράγει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, μειώθηκαν κατά 3%.

Σύμφωνα με το CNBC, οι επενδυτές ανέμεναν ισχυρότερα αποτελέσματα τριμήνου από το γαλλικό κολοσσό. «Με ανταγωνιστές όπως τη Richemont, τη Burberry και τη Cucinelli να αναφέρουν σταθερές βελτιώσεις σε τριμηνιαία βάση και να ξεπερνούν τις προσδοκίες, ο πήχης έχει μετακινηθεί ελαφρώς υψηλότερα», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi σε σημείωμα.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπερνάρ Αρνό προειδοποίησε ότι «το 2026 δεν θα είναι απλό» και ότι οι γεωπολιτικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τις προοπτικές των εταιρειών στον κλάδο των πολυτελών προϊόντων.

«Πάντα λέω ότι στις επιχειρήσεις μας είμαι αισιόδοξος μεσοπρόθεσμα, αλλά βραχυπρόθεσμα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια σοβαρή πρόβλεψη», δήλωσε ο γάλλος δισεκατομμυριούχος την Τρίτη.