Γερμανία:-Η-αστυνομία-ερευνά-εγκαταστάσεις-της-deutsche-bank-στο-πλαίσιο-έρευνας-για-ξέπλυμα-χρήματος

Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε καταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο την Τετάρτη σε μια υπόθεση που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος, δήλωσαν την Τετάρτη οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης.

Οι αρχές ερευνούν άτομα και τραπεζικούς υπαλλήλους, τα οποία δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνται έρευνες, αλλά δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω.

«Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία», ανέφερε η τράπεζα.

- Reuters