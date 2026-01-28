Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, January 28
    Γερμανία:-Η-αστυνομία-ερευνά-εγκαταστάσεις-της-deutsche-bank-στο-πλαίσιο-έρευνας-για-ξέπλυμα-χρήματος
    Γερμανία: Η αστυνομία ερευνά εγκαταστάσεις της Deutsche Bank στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

    Γερμανία: Η αστυνομία ερευνά εγκαταστάσεις της Deutsche Bank στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

    Ευρώπη 1 Min Read

    Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε καταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο την Τετάρτη σε μια υπόθεση που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος, δήλωσαν την Τετάρτη οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης.

    Οι αρχές ερευνούν άτομα και τραπεζικούς υπαλλήλους, τα οποία δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνται έρευνες, αλλά δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω.

    «Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία», ανέφερε η τράπεζα.

    - Reuters

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com