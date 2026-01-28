Γερμανία:-Η-κυβέρνηση-μειώνει-τις-προβλέψεις-ανάπτυξης-για-το-2026-και-το-2027-λόγω-αυξανόμενης-αβεβαιότητας

Η γερμανική κυβέρνηση μείωσε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη φέτος και το επόμενο έτος στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο.

Η κυβέρνηση μείωσε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη για το 2026 στο 1,0% από 1,3%, όπως ανέφερε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Το νέο ποσοστό εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από την επέκταση του 0,2% που καταγράφηκε το 2025, η οποία ακολούθησε δύο συνεχόμενα έτη συρρίκνωσης.

«Η κυκλική ανάκαμψη υποστηρίζεται από ισχυρότερη εγχώρια δυναμική, ενώ οι εξωτερικοί αντίξοοι άνεμοι μετριάζονται κάπως», ανέφερε το υπουργείο Οικονομίας στην ετήσια οικονομική του έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το 2027 προβλέπεται στο 1,3%, μειωμένη από το 1,4% που αναμενόταν προηγουμένως, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις.

Δημοσιονομικά κίνητρα

Ενώ το εθνικό κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ορόσημο ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ (598,35 δισεκατομμύρια δολάρια) για υποδομές τον Μάρτιο, μέχρι το τέλος του έτους είχαν επενδυθεί μόνο 24 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον αργό ρυθμό λήψης αποφάσεων στο ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας.

Το 2026, τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής από μόνα τους αναμένεται να συμβάλουν περίπου κατά δύο τρίτα της ποσοστιαίας μονάδας στην αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με την έκθεση.

Οικονομολόγοι και επιχειρηματικές ομάδες προειδοποιούν ότι το δημοσιονομικό πακέτο από μόνο του δεν θα είναι αρκετό για να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη και ζητούν πιο τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

- Reuters