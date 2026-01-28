Γερμανία:-Τον-Ρώσο-ολιγάρχη-Ρόμαν-Αμπράμοβιτς-αφορά-η-σημερινή-έρευνα-στην-deutsche-bank-για-ξέπλυμα-χρήματος

Την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αφορά η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα κεντρικά της τράπεζας στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται και στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποψία για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Απαντώντας μάλιστα σε ερωτήσεις ΜΜΕ, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από την Ρωσική Ομοσπονδία».

Όπως μεταδίδει η SZ, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από την Deutsche Bank, αλλά «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός το οποίο θεωρείται ότι προκάλεσε τη σημερινή έφοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).

--