Δημοσκόπηση-interview:-Ανέτοιμη-για-το-70%-η-Καρυστιανού,-1-στους-2-έχει-χειρότερη-εικόνα-μετά-τη-δήλωση-για-τις-αμβλώσεις

Στο 32,3% μέτρησε τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr, με την έρευνα να καταγράφει, επίσης, τη στάση των πολιτών απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού μετά τις πρώτες δηλώσεις της με πολιτικό περιεχόμενο.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ είναι πρώτη με 32,3% και ακολουθεί από απόσταση 17 μονάδων το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 15,2%. Τρίτη καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% και έπονται Ελληνική Λύση με 6,5%, ΚΚΕ με 5,3%, ΜεΡΑ25 4,4%, Φωνή Λογικής με 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, Νίκη με 2,4% και Νέα Αριστερά με 1,1%.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψηφίζατε την επόμενη Κυριακή αν είχαμε εκλογές οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής: 26,9% η Νέα Δημοκρατία, 12,7% το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 5,4%, το ΚΚΕ με 5,0%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,0%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1%.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την ξεκάθαρη πρωτιά του στις απαντήσεις στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό (31,7%) με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν μονοψήφια ποσοστά.

Η εικόνα για τη Μαρία Καρυστιανού

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, το κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, με το 70% να απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

Όσον αφορά, δε, την εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού μετά τη συνέντευξη όπου διατύπωσε τις θέσεις για τις αμβλώσεις, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη.