Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια – Αναγκαία η συνεργασία με τους δήμους

Η ηλεκτροκίνηση αφορά και το ΥΠΕΝ – Απαιτείται στενή συνεργασία με το Υπ. Μεταφορών.

Την ανάγκη μιας συνεκτικής στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, τόνισε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Δέσποινα Παληαρούτα, στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Ηλεκτροκίνησης που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το insider, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας υπουργείων και τοπικής αυτοδιοίκησης, της δυναμικής τιμολόγησης, της αναβάθμισης του δικτύου και της χρήσης έξυπνων μετρητών.

Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα, η ηλεκτροκίνηση, εκτός από το υπουργείο Μεταφορών, αφορά εξίσου και το υπουργείο Περιβάλλοντος, απαιτώντας τη στενή τους συνεργασία, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης και των στόχων μείωσης εκπομπών ρύπων του ΕΣΕΚ. Επισήμανε, μάλιστα, πως ο σχεδιασμός και οι επιδοτήσεις των προγραμμάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ξεκίνησαν αρχικά απο το υπουργείο Περιβάλλοντος προτού η υλοποίησή τους μεταφερθεί στο Μεταφορών, ενώ και η χρηματοδότηση προγραμμάτων προέρχεται από το ειδικό ταμείο που συγκεντρώνει τα έσοδα πλειστηριασμών των δικαιωμάτων των εκπομών ρύπων από το υπ. Περιβαλλοντος. «Είναι μια συνεκτική προσπάθεια», είπε.

Για την επερχόμενη ρύθμιση των δυναμικών τιμολογίων και το πώς μπορεί αυτή να βοηθήσει την ηλεκτροκίνηση, η κ. Παληαρούτα είπε ότι πρακτικά ο καταναλωτής θα αρχίσει να παίζει ρόλο στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές ενέργειας αλλά και στο πότε ο ίδιος θα καταναλώνει ενέργεια ανάλογα με την ημερήσια τιμή ενέργειας, την οποία θα γνωρίζει από την προηγούμενη ημέρα. Από 1η Φεβρουαρίου οι μεγάλοι καταναλωτές και από 1η Απριλίου οι μικροί καταναλωτές, που έχουν ένα αυτοκίνητο και θέλουν να το φορτίσουν, έχουν την επιλογή, αν έχουν και την κατάλληλη υποδομή, να γνωρίζουν τις τιμές της επόμενης ημέρας και να φορτίζουν τις ώρες της ημέρας που έχουν χαμηλότερες τιμές. η γενική γραμματέας σημείωσε ότι οι περισσότεροι επιλέγουν να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους τη νύχτα, που οι τιμές είναι υψηλότεερες. Με το σύστημα της δυναμικής τιμολόγησης, στόχος είναι ο καταναλωτής να φορτίζει την πιο κατάλληλη στιγμή και για τον ίδιο και για την ευρύτερη ενεργειακή κατανομή.

Για να λειτουργήσει σωστά η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, πρέπει το δίκτυο να μπορεί να σηκώσει την αυξημένη ζήτηση, σημείωσε η κ. Παληαρούτα. Ένα απαρχαιωμένο, παραδοσιακό δίκτυο θα έχει πολλά προβλήματα όταν θα αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε φάση υλοποίησης του μεγαλύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του δικτύου -αναβάθμιση, υπογειοποίηση- με στόχο να μετατραπεί το κάπως απαρχαιωμένο δίκτυο, με τις αρκετές φθορές, σε ένα ψηφιακό, ανθεκτικό και ευέλικτο σύστημα που θα μπορεί να υποστηρίξει και τον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, παίζουν ρόλο και οι έξυπνοι μετρητές, με τον Διαχειριστή να έχει τοποθετήσει ήδη 1,3 εκατομμύρια, κάποιοι εκ των οποίων θα αναβαθμιστούν εντός του 2026, ενώ στόχος είναι να έχουν τοποθετηθεί πάνω από 7,5 εκατομμύρια έως το 2030. Οι μετρητές θα βοηθήσουν στο κομμάτι της δυναμικής τιμολόγησης, καθώς χρειάζονται για να καταγραφεί ανά τέταρτο και ωριαία κατανάλωση.

Ένα πολύ σημαντικό συστατικό της επιτυχίας, σύμφωνα με την γ.γ., είναι η συνεχής, άρρηκτη συνεργασία και διάλογος της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κυβέρνηση και όλους τους stakeholders. Η κυβέρνηση πρέπει να μιλάει με τους ανθρώπους που ξέρουν πραγματικά τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για να ορίσει τη στρατηγική της. Ακόμη και αν ο ΔΕΔΔΗΕ επιλέξει να εκσυγχρονίσει το δίκτυό του, πρέπει να ξέρει από πού θα ξεκινήσει, πού θα τοποθετήσει φορτιστές, πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.