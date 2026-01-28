ΕΚΤ:-Μειωμένη-αποταμίευση-από-νοικοκυριά-και-επιχειρήσεις-για-το-2025

Μειωμένη εμφανίζεται η καθαρή αποταμίευση της ευρωζώνης κατά το έτος έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ βελτιωμένη διακρίνεται η εικόνα χρέους των νοικοκυριών σε αντίθεση με αυτή των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η καθαρή αποταμίευση της ζώνης του ευρώ μειώθηκε σε 863 δισ. ευρώ (6,9% του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος) κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με 877 δισ. ευρώ κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το προηγούμενο τρίμηνο. Οι καθαρές μη χρηματοοικονομικές επενδύσεις της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν σε 590 δισ. ευρώ (4,7% του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος της ζώνης του ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

Η καθαρή χορήγηση δανείων της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκε σε 304 δισεκ. ευρώ κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το τρίτο τρίμηνο του 2025 (από 347 δισεκ. ευρώ που ήταν την περίοδο των τεσσάρων τριμήνων έως το προηγούμενο τρίμηνο), αντανακλώντας τη μείωση της καθαρής αποταμίευσης και την αύξηση των καθαρών μη χρηματοοικονομικών επενδύσεων.

Από την άλλη, η καθαρή χορήγηση δανείων των νοικοκυριών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε 596 δισεκ. ευρώ (4,8% του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος για το ίδιο διάστημα, ενώ η καθαρή χορήγηση δανείων από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε σε 77 δισεκ. ευρώ (0,6% του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος) από 88 δισεκ. ευρώ.

Νοικοκυριά

Πιο αναλυτικά, οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν με αμετάβλητο ετήσιο ρυθμό 2,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Τα μετρητά και οι καταθέσεις (3,2%, μετά από 3,0% το προηγούμενο τρίμηνο) και οι επενδύσεις σε ασφάλειες ζωής (2,3%, μετά από 2,1%) αυξήθηκαν με υψηλότερους ρυθμούς, ενώ οι καθαρές αγορές μετοχών και άλλων συμμετοχών αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό (2,4%, μετά από 2,6%). Από την άλλη, οι επενδύσεις σε συνταξιοδοτικά προγράμματα αυξήθηκαν με αμετάβλητο ρυθμό (2,6%), ενώ οι επενδύσεις σε χρεόγραφα μειώθηκαν με βραδύτερο ρυθμό (-0,5%, μετά από -1,5%).

Τα νοικοκυριά πούλησαν, σε καθαρούς όρους, κυρίως χρεόγραφα εκδοθέντα από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ιδρύματα, ενώ αγόρασαν χρεόγραφα εκδοθέντα από τον υπόλοιπο κόσμο. Ειδικότερα, τα νοικοκυριά ήταν συνολικά καθαροί πωλητές εισηγμένων μετοχών.

Επίσης, ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών προς το εισόδημα μειώθηκε επίσης στο 81,4% το τρίτο τρίμηνο του 2025 από 82,1% το τρίτο τρίμηνο του 2024, ενώ ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ μειώθηκε στο 50,7% το τρίτο τρίμηνο του 2025 από 51,3% το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Από την άλλη, η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5%, ο οποίος παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος.

Ως προς τις επιμέρους συνιστώσες, η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια αυξήθηκε με ρυθμό που παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος (0,7%) ενώ η χρηματοδότηση με χρεωστικούς τίτλους (2,4%, από 1,9%) και εμπορικές πιστώσεις (5,1%, από 4,8%) επιταχύνθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η χρηματοδότηση μέσω δανείων αυξήθηκε με αμετάβλητο ρυθμό (2,2%). Η υψηλότερη αύξηση των δανείων που χορηγήθηκαν από συστημικές τράπεζες (2,8%, μετά από 2,3%,) και από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (3,1%, μετά από 1,3%) αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη αύξηση των δανείων που χορηγήθηκαν από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (2,6%, μετά από 3,2%).

Τέλος, ο δείκτης χρέους των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 65,9% το τρίτο τρίμηνο του 2025, από 67,3% το τρίτο τρίμηνο του 2024.