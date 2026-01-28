Close Menu
    Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: 197 εκατ. ευρώ σε 612.000 δικαιούχους την Παρασκευή

    Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, υπενθύμισαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

    Συγκεκριμένα, θα πληρωθούν:

    • Επίδομα Παιδιού : 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ
    • Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 ευρώ
    • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 ευρώ
    • Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ
    • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ
    • Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ
    • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ
    • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 ευρώ
    • Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ
    • Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 ευρώ
    • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ
    • Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 ευρώ
    • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
    • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ
    • Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ
    • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ
    • Επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ
    • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ.

    Σύνολο δικαιούχων:612.257

    Σύνολο καταβολών: 197.197.732 ευρώ

    Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.

