ΗΠΑ – Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Έμφαση στο κράτος δικαίου, την UNCLOS και τον σεβασμό του Χάρτη

Την ενίσχυση του κράτους δικαίου «που οδηγεί στη δικαιοσύνη μεταξύ των Εθνών και στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» τόνισε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά τη διάρκεια ανοικτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας, που διοργάνωσε η Σομαλία, με θέμα «Επαναβεβαίωση του διεθνούς κράτους δικαίου: Διαδρομές για την αναζωογόνηση της ειρήνης».

Η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υπεροχή του διεθνούς δικαίου, στον σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και στην επίλυση διαφορών μεταξύ Κρατών με ειρηνικά μέσα.

Επισήμανε ότι σημαντικά επιτεύγματα του κράτους δικαίου και της πολυμέρειας συνδέονται με τη σύναψη σημαντικών πολυμερών συμβάσεων, όπως η Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας UNCLOS.

Επίσης τόνισε ότι παραμένουν σοβαρές προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά απειλές ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας κρατών, με κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

«Όταν οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου παραμένουν χωρίς αντιμετώπιση, διακυβεύεται η ίδια η αξιοπιστία του Συμβουλίου. Η επαναβεβαίωση του κράτους δικαίου πρέπει, συνεπώς, να συνοδεύεται από ανανεωμένη δέσμευση στην αυτοσυγκράτηση, συνέπεια και στήριξη των μηχανισμών ειρηνικής επίλυσης διαφορών και λογοδοσίας» ανέφερε η κ. Μπαλτά.

