Η-ανάρτηση-του-Ινδού-πρωθυπουργού-στα-ελληνικά-για-την-εμπορική-συμφωνία-με-την-ΕΕ,-«σημαντικό-ορόσημο»

Με μια ανάρτηση γραμμένη στα ελληνικά επέλεξε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, να «υποδεχθεί» τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας συμβολικό χαρακτήρα στη σημασία της συμφωνίας για τις διμερείς σχέσεις.

«Η σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της εξέλιξης.

Ο Ινδός πρωθυπουργός ευχαρίστησε παράλληλα τους Ευρωπαίους ηγέτες, σημειώνοντας: «Ευχαριστώ όλους τους ηγέτες της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου».

Όπως τόνισε, «αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει την εταιρική σχέση Ινδίας-Ευρώπης για ένα ευημερούν μέλλον», αποδίδοντας στη συμφωνία μακροπρόθεσμη στρατηγική σημασία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι προχώρησε σε αντίστοιχες αναρτήσεις σε όλες τις γλώσσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και άμεσης επικοινωνίας προς τους Ευρωπαίους πολίτες.

Win – win το μεγάλο deal της Ευρώπης με την Ινδία

Η νέα εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας ανοίγει την πόρτα στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, με 1,45 δισ. κατοίκους και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία, προσφέροντας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προνομιακή πρόσβαση και σημαντικά εμπορικά οφέλη.

Η συμφωνία προβλέπει κατάργηση ή δραστική μείωση υψηλών, συχνά απαγορευτικών δασμών, ιδίως στα αγροδιατροφικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι σήμερα υπερβαίνουν κατά μέσο όρο το 36%. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει μια τεράστια αγορά για τους Ευρωπαίους – και Έλληνες – παραγωγούς, διατηρώντας παράλληλα πλήρη προστασία για τους ευαίσθητους γεωργικούς τομείς της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι δασμοί στον ευρωπαϊκό οίνο θα μειωθούν από 150% σε 75% με την έναρξη ισχύος και σταδιακά σε 20%, ενώ στο ελαιόλαδο θα μειωθούν από 45% σε 0% μέσα σε πέντε έτη. Σημαντικές μειώσεις προβλέπονται και για τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, όπως ψωμί και γλυκά, με περικοπές έως και 50%.

Ταυτόχρονα, βοδινό κρέας, κοτόπουλο, ρύζι και ζάχαρη εξαιρούνται από την απελευθέρωση της αγοράς, ενώ όλες οι ινδικές εισαγωγές θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ.

Ευρωπαϊκά και ελληνικά προϊόντα – Πώς αλλάζουν οι δασμοί

Η Ινδία παραχωρεί στην ΕΕ δασμολογικές μειώσεις χωρίς προηγούμενο, μεγαλύτερες από αυτές που έχει προσφέρει σε οποιονδήποτε άλλο εμπορικό εταίρο. Οι εξαγωγές ευρωπαϊκών μηχανημάτων και ηλεκτρικού εξοπλισμού, αξίας 16,3 δισ. ευρώ, επιβαρύνονται σήμερα με δασμούς 44%, οι οποίοι θα μειωθούν στο 0% σε 5–7 έτη.

Αντίστοιχα, οι δασμοί στα αεροσκάφη (11%) και στον ιατρικό και χειρουργικό εξοπλισμό (27,5%) προβλέπεται να μηδενιστούν, ενώ για τα πλαστικά προϊόντα αξίας 2,2 δισ. ευρώ και τα χημικά προϊόντα ύψους 3,2 δισ. ευρώ οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά μέσα στην επόμενη δεκαετία.