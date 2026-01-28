Η-ατζέντα-των-μεταρρυθμίσεων-του-υπουργείο-Ανάπτυξης-για-το-2026

Τι περιλαμβάνει το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής. Όλη η ατζέντα του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα χρονιά.

Χρονιά ορόσημο αποδεικνύεται το 2026 για το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς η δραστηριότητά του εκτείνεται σε έντεκα βασικούς στόχους.

Όπως αποτυπώνεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, τα έντεκα πεδία δράσης αφορούν στην προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την Ελλάδα ως κύριο διαμετακομιστικό κόμβο στη ΝΑ Ευρώπη, την ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας και αύξηση των δραστηριοτήτων των ερευνητικών οργανισμών, την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της ελληνικής μεταποίησης και προστασίας των ελληνικών προϊόντων, την προώθηση εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, τη σύνδεση έρευνας – καινοτομίας με την αγορά με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την προώθηση της εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία και τέλος, την προώθηση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης

Στο πλαίσιο βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προωθείται η θέσπιση πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας για την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, διενεργείται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, προγραμματίζεται μια σειρά νομοθετικών και λειτουργικών παρεμβάσεων, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας και την απλοποίηση διαδικασιών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατάργηση ή αντικατάσταση του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης, η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων και ελέγχων, η απλούστευση της διαδικασίας κλεισίματος επιχειρήσεων, καθώς και η βελτίωση του πλαισίου υπερέκπτωσης δαπανών έρευνας και τεχνολογίας.

Παράλληλα, επιδιώκεται η άρση επικαλύψεων στα κοινά δεδομένα που απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση και υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων προς φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΓΕΜΗ, η ενοποίηση της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή σε ενιαίο κώδικα και η απλοποίηση των διαδικασιών και των δικαιολογητικών κατά τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, προβλέπονται βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, η δυνατότητα επέκτασης βιομηχανιών σε όμορα ακίνητα με ασύμβατες χρήσεις γης, η επίλυση προβλημάτων χαρακτηρισμού αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σε περιπτώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η δυνατότητα λειτουργικής συνένωσης οικοπέδων και αγροτεμαχίων σε περιοχές ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και η βελτίωση των όρων πρόσβασης βιομηχανικών οικοπέδων στα παρακείμενα οδικά δίκτυα.

Θωράκιση οικογενειακού εισοδήματος έναντι της ακρίβειας και αναβάθμιση e-katanalotis

Στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, το υπουργείο Ανάπτυξης θα επικεντρωθεί στη θωράκιση του οικογενειακού εισοδήματος έναντι της ακρίβειας και του πληθωρισμού, με την ενεργοποίηση της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς και την παράλληλη ενσωμάτωση τεσσάρων ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως, το δικαίωμα επισκευής αγαθών και την ενδυνάμωση των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται η πλατφόρμα e-katanalotis και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της αγοράς για την καταπολέμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Εθνική Στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις

Στο πεδίο της προώθησης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων, ολοκληρώνεται η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025, ενώ αναμένεται η εκπόνηση και υλοποίηση της νέας Στρατηγικής για την περίοδο 2026-2030.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ολοκληρωθούν τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων/ επανειδίκευσης υπαλλήλων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Το πλέγμα δράσεων για τις επενδύσεις

Όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων με στόχο τις άμεσες ξένες επενδύσεις, σε στοχευμένους κλάδους όπως η βιοτεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, το υπουργείο θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Στο πεδίο της βιομηχανίας, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις στις Δράσεις «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» και «Έξυπνη Μεταποίηση».

Επίσης, πρόκειται να ολοκληρωθούν οι πέντε «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» συνολικού προϋπολογισμού 296 εκατ. ευρώ και επιχορήγησης που ξεπερνάει τα 90 εκατ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, αναμένεται η υπαγωγή δύο νέων Εμβληματικών Επενδύσεων Μεγάλης Σημασίας, καθώς και τριών νέων επενδύσεων στις διαδικασίες των στρατηγικών επενδύσεων.

Έρχονται δύο νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Αναφορικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα εκδοθούν τουλάχιστον δυο νέα καθεστώτα. Αυτά θα αφορούν στην «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και την «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Χειροτεχνίες».

Παράλληλα, θα εκδοθούν οι αποφάσεις υπαγωγής των ήδη προκηρυγμένων καθεστώτων ενίσχυσης «Μεγάλων Επενδύσεων», «Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση (κύκλος γ’)», με συνολικό προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ.

Δράσεις στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας

Στον τομέα έρευνας και καινοτομίας, το υπουργείο εστιάζει στην ολοκλήρωση των δράσεων για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, όπως το πρόγραμμα Αρχιμήδης για την τεχνητή νοημοσύνη, την επιστήμη δεδομένων και τους αλγορίθμους, την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση της δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» και αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση έργων διακρατικής συνεργασίας με την Κύπρο, τη Γερμανία, την Κίνα και την Τουρκία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 -2027. Παράλληλα ενισχύεται η συμμετοχή ελληνικών ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν επιτυχώς στις ανταγωνιστικές διεθνείς προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Έρευνας και Καινοτομίας σε τομείς αιχμής όπως τα μικροκυκλώματα, η υπέρ – υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, οι υδατικοί πόροι, η βιοποικιλότητα, η πράσινη ενέργεια και η βιώσιμη αστική μετάβαση.

Τα εμβληματικά έργα του 2026

-Στο μέτωπο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προωθούνται 12 παρεμβάσεις σε υπουργεία για τη μείωση γραφειοκρατίας και διοικητικών βαρών κατά 25%, όπως η ενοποίηση της Νομοθεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε ενιαίο Κώδικα (ΓΓΕ) και η άρση επικαλύψεων επί κοινών δεδομένων που ζητούνται κατά τη συμπλήρωση και υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τις επιχειρήσεις.

-Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους προβλέπονται η δημοσίευση Νόμου για την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης επιπρόσθετων οικονομικών δραστηριοτήτων και την υιοθέτηση εργαλείων εποπτείας του νόμου 4512/2018 στην ασφάλεια υποδομών και κατασκευών, στη δημόσια υγεία και στην ασφάλεια εργαζομένων σε ΦΕΚ.

– Στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ – Καινοτομώ του ΕΣΠΑ 2021-2027, στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 προβλέπεται η καταβολή των ενισχύσεων όσων καταθέσουν αίτηση έως το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ η καταβολή των ενισχύσεων όσων καταθέσουν αίτηση έως το τρίτο τρίμηνο θα γίνει στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

-Η αποτίμηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις της περιόδου 2021-2025 αναμένεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις της περιόδου 2026-2030 προγραμματίζεται για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

-Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους προγραμματίζεται η έκδοση τουλάχιστον δύο αποφάσεων υπαγωγής νέων έργων στις διαδικασίες των Εμβληματικών επενδύσεων εξαιρετικής σημασίας, η έκδοση τουλάχιστον τριών αποφάσεων έγκρισης Ορκωτού – Λογιστή των εμβληματικών επενδύσεων, η έκδοση τουλάχιστον οκτώ αποφάσεων υπαγωγής νέων έργων στις διαδικασίες των στρατηγικών επενδύσεων.

-Για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 δρομολογείται η έκδοση τουλάχιστον δέκα αδειών Στρατηγικών Επενδύσεων (άδειες οικοδομικές/εγκατάστασης/λειτουργίας).

Το έργο ΤΗ2ORAX

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς» (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) για τη χώρα, βασισμένο σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και «Machine-to-Machine Learning».

Το σύστημα θα «συνθέτει» διαφορετικούς τύπους και μορφές συνεργατικών υποδομών με άμεση επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και πολιτικής προστασίας. Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ποικίλου φάσματος τελικών χρηστών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη 49 εκατ. ευρώ (60,7 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 17 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2025, ενώ φορείς υλοποίησης είναι τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Άμυνας.