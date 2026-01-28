Η-ΕΕ-πρέπει-να-μειώσει-την-εξάρτησή-της-από-το-αμερικανικό-αέριο,-λέει-ο-Επίτροπος-Ενέργειας:-«Να-βρούμε-εναλλακτικούς-προμηθευτές»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να διαφοροποιηθεί και να μειώσει την εξάρτησή της από το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ περί ανάληψης του ελέγχου της Γροιλανδίας, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν.

Αποκαλώντας τα γεγονότα των τελευταίων ημερών «σαφή προειδοποιητικό σήμα», ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι η αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια – από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022 έως τις αυξανόμενες εντάσεις με την Ουάσινγκτον – δείχνει πως η ΕΕ δεν μπορεί πλέον να θεωρεί ότι οι ενεργειακές της σχέσεις δεν επηρεάζονται από τους κλυδωνισμούς σε θέματα ασφαλείας.

«Αυτές είναι πολύ ταραχώδεις εποχές», δήλωσε ο Γιόργκενσεν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες. «Αυτό που έχει κάνει την κατάσταση πιο σοβαρή και περίπλοκη είναι οι τεταμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ και το γεγονός ότι έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που δεν αποκλείει τη χρήση βίας κατά της Γροιλανδίας», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ παρέχουν ήδη περισσότερο από το ένα τέταρτο του φυσικού αερίου που καταναλώνει η ΕΕ από μόλις 5% πριν από πέντε χρόνια, με την εξάρτηση να εκτιμάται πως θα αυξηθεί περαιτέρω καθώς τίθεται σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση στην προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου.

Σε αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών

Ωστόσο, ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι η Κομισιόν αναζητά τώρα ενεργά εναλλακτικούς προμηθευτές εκτός των ΗΠΑ και σχεδιάζει να εμβαθύνει τους ενεργειακούς δεσμούς με μια σειρά χωρών τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, του Κατάρ και της Αλγερίας.

«Σίγουρα ο Καναδάς, το Κατάρ, οι χώρες της Βόρειας Αφρικής», είπε, προσθέτοντας ότι οι Βρυξέλλες εργάζονται επίσης για να εξασφαλίσουν μη ρωσικές πηγές πυρηνικού καυσίμου για τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη Μόσχα.

Στο μεταξύ, ενώ τόνισε ότι οι Βρυξέλλες δεν επιθυμούν εμπορικό πόλεμο με την Ουάσιγκτον, ο Γιόργκενσεν αναγνώρισε την αυξανόμενη ανησυχία εντός της ΕΕ ότι υπάρχει κίνδυνος «να αντικατασταθεί η μία εξάρτηση με μια άλλη» μετά τη ραγδαία στροφή από το ρωσικό φυσικό αέριο στο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) έπειτα την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Ποτέ δεν ήταν πολιτική μας να μειώσουμε τις εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ και δεν επιθυμούμε εμπορικούς συγκρούσεις», δήλωσε. «Αλλά είναι επίσης σαφές ότι η γεωπολιτική αναταραχή… υπήρξε ένα ξυπνητήρι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να φροντίζουμε τους εαυτούς μας».

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι δεν είχε, ακόμη, μιλήσει με τον ομόλογό του στις ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία και πρόσθεσε ότι η ΕΕ δεν έχει ορίσει ένα επίσημο όριο για το πόσο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο θα θεωρείται υπερβολικό.

Προς το παρόν, το αμερικανικό φυσικό αέριο παραμένει «απαραίτητο» για την αντικατάσταση των ρωσικών προμηθειών, συμπλήρωσε.