Η Amazon καταργεί επιπλέον 16.000 θέσεις εργασίας – 30.000 απολύσεις σε 3 μήνες με το βλέμμα στην ΑΙ

Σε περικοπή περίπου 16.000 θέσεων εργασίας προχωρά η Amazon, εντείνοντας τις κινήσεις αναδιάρθρωσης καθώς ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη οξύνεται. Οι απολύσεις αφορούν εταιρικούς εργαζόμενους και έρχονται μόλις λίγους μήνες μετά το προηγούμενο κύμα περικοπών.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερης αντιπροέδρου People Experience & Technology της Amazon, οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ που επηρεάζονται θα έχουν 90 ημέρες για να αναζητήσουν εναλλακτική θέση εντός της εταιρείας, ενώ θα λάβουν αποζημίωση και υποστήριξη μετάβασης.

Όπως σημείωσε, στόχος της Amazon είναι η μείωση των διοικητικών επιπέδων, η ενίσχυση της λογοδοσίας και η απλοποίηση των διαδικασιών. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν αποτελεί στρατηγική της εταιρείας η ανακοίνωση μαζικών απολύσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αν και «θα γίνονται προσαρμογές όταν κρίνεται απαραίτητο».

Οι νέες περικοπές ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό απολύσεων που έχει ανακοινώσει η Amazon στους 30.000 εργαζόμενους μέσα σε τρεις μήνες, μετά το πρώτο κύμα τον Οκτώβριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος Andy Jassy έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει να περιορίσει τα διοικητικά στρώματα που διογκώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ από πέρυσι έχει προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς περισσότερες λειτουργίες αυτοματοποιούνται.

Πόσους αφορά

Η Amazon απασχολούσε περίπου 1,57 εκατ. εργαζόμενους έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ωστόσο η πλειονότητα εργάζεται σε αποθήκες και κέντρα διανομής. Το εταιρικό προσωπικό αριθμεί περίπου 350.000 άτομα, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέες περικοπές αντιστοιχούν στο 4,6% του συγκεκριμένου δυναμικού.

Σύμφωνα με το - οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν νωρίτερα την Τετάρτη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν προηγηθεί άτυπες προειδοποιήσεις, προκαλώντας έντονη συζήτηση σε εσωτερικά φόρουμ και στα κοινωνικά δίκτυα.

Κύμα απολύσεων στον τεχνολογικό κλάδο

Η Amazon δεν είναι η μόνη. Ο τεχνολογικός κλάδος ξεκίνησε το 2026 με νέο κύμα περικοπών, καθώς οι εταιρείες ανακατανέμουν πόρους προς την AI.

Η Meta Platforms ανακοίνωσε περισσότερες από 1.000 περικοπές θέσεων στη μονάδα Reality Labs, η Pinterest προχωρά σε περικοπές κάτω του 15% του προσωπικού της, ενώ η Autodesk σχεδιάζει την κατάργηση περίπου 1.000 θέσεων.

Ακόμη και η ASML, βασικός ωφελημένος της έκρηξης στην AI ως μοναδικός προμηθευτής κρίσιμων μηχανημάτων για τα chips της NVIDIA, ανακοίνωσε περικοπή περίπου 1.700 θέσεων εργασίας, με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας και την αύξηση της ευελιξίας.