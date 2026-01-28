Η Fed «πάγωσε» τα επιτόκια – Αμετάβλητα μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις

Μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα επιτόκια, στο εύρος 3,50%-3,75%, όπως άλλωστε περίμεναν αγορές και οικονομολόγοι.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω έντονης αντιπαράθεσης του Λευκού Οίκου με την Fed, με επιθέσεις κατά του επικεφαλής της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την μείωση των επιτοκίων.

Η απόφαση πάρθηκε με 10 ψήφους υπέρ της διατήρησης και 2 υπέρ της μείωσης επιτοκίων. Οι διοικητές της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ και Στίβεν Μίραν, ψήφισαν κατά της απόφασης και υπέρ της μείωσης των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας.

Η Fed, στην ανακοίνωσή της, παρότι σημείωσε ότι η οικονομία συνεχίζει να επεκτείνεται με «σταθερό» ρυθμό, έκανε λόγο για αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της. Επίσης επεσήμανε ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε σχετικά αυξημένα επίπεδα.

Επίσης, αφαίρεσε τη διατύπωση σε δήλωση που έκανε λόγο για αύξηση των κινδύνων καθοδικής πορείας της απασχόλησης τους τελευταίους μήνες.

Οι επιθέσεις κατά Πάουελ

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάουελ, βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή ποινική έρευνα, κάτι που επαναφέρει το ζήτημα της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε τον επικεφαλής της Federal Reserve, να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου για σχόλια που είχε κάνει το καλοκαίρι στο Κογκρέσο σχετικά με υπερβάσεις του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσιγκτον, που ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που καταδίκασαν κεντρικοί τραπεζίτες των άλλων χωρών.