Θετικό δ’ τρίμηνο για Meta με έσοδα 59,89 δισ. δολαρίων – Ισχυρό forecast πωλήσεων

Ο τεχνολογικός κολοσσός του Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε κέρδη 8,88 δολαρίων ανά μετοχή έναντι εκτιμήσεων για 8,23 δολ/μτχ και έσοδα 59,89 δισ. δολαρίων

Θετικές επιδόσεις στο 4ο τρίμηνο πέτυχε η Meta με τα έσοδα και τα κέρδη της να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών την Τετάρτη, ενώ παρείχε ισχυρότερο από το αναμενόμενο forecast πωλήσεων, που οδηγεί τη μετοχή της σε ράλι 5,5% μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Ειδικότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός του Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε κέρδη 8,88 δολαρίων ανά μετοχή έναντι εκτιμήσεων για 8,23 δολ/μτχ και έσοδα 59,89 δισ. δολαρίων πάνω από την πρόβλεψη των 58,59 δισ. δολαρίων, με άλμα 24% σε ετήσια βάση.

Η Meta αναμένει ότι οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου θα κυμανθούν από 53,5 δισ. έως 56,5 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για 51,41 δισ. δολάρια. Παράλληλα, οι καθημερινά ενεργοί χρήστες του τέταρτου τριμήνου ανήλθαν σε 3,58 δισ. άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Ο γίγαντας των social media εκτιμά ότι τα συνολικά έξοδα για το 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 162 δισ. δολαρίων και 169 δισ. δολαρίων, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με τη σημαντική ώθησή της στην τεχνητή νοημοσύνη θα κινηθούν από 115 δισ. δολάρια έως 135 δισ. δολάρια για το 2026, ποσό σχεδόν διπλάσιο από όσα δαπάνησε το 2025.

Σύμφωνα με την ίδια, οι υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capital expenditures ή CapEx) οφείλονται στην «ισχυρή ετήσια ανάπτυξη που οφείλεται στην αυξημένη επένδυση για την υποστήριξη των προσπαθειών μας στην ΑΙ και της βασικής επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στα Meta Superintelligence Labs».