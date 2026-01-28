Καμπανάκι-από-ΕΚΤ:-Οι-τράπεζες-της-Ευρωζώνης-πρέπει-να-προετοιμαστούν-για-γεωπολιτικά-σοκ

“Καμπανάκι” για τα ολοένα και πιο συχνά γεωπολιτικά σοκ που αποτελούν πλέον βασική πηγή κινδύνου για την Ευρωζώνη, έκρουσε ο Φρανκ Έλντερσον, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας ότι οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα για να αντέξουν απέναντι στην αστάθεια.

“Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των τραπεζών στα γεωπολιτικά σοκ και στις μακροοικονομικές αβεβαιότητες“, δήλωσε ο Έλντερσον, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. “Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν καταστεί διαρθρωτικός παράγοντας, επηρεάζοντας τους κινδύνους των τραπεζών τόσο άμεσα όσο και έμμεσα”, σημείωσε.

“Σήμερα, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας πλοηγείται σε ένα απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον, με τους κινδύνους να είναι πιο πιθανό να προέρχονται από εξωτερικά σοκ σε σχέση με το παρελθόν. Για να διατηρήσουμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες ασφαλείς και υγιείς, έχουμε θέσει δύο βασικές προτεραιότητες για την περίοδο 2026-28″, είπε και συνέχισε:

– “Πρώτον, πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των τραπεζών στα γεωπολιτικά σοκ και τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν γίνει διαρθρωτικός παράγοντας, επηρεάζοντας τους κινδύνους των τραπεζών τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Συνεπώς, θα αξιολογήσουμε τα γεωπολιτικά σενάρια που αφορούν συγκεκριμένα ιδρύματα και τον πιθανό αντίκτυπό τους στις τράπεζες. Επιπλέον, ενώ οι τράπεζες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και τη φύση, ο αντίκτυπος της υλοποίησης των φυσικών κινδύνων θα ενταθεί εάν τα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής δεν επαρκούν”.

– “Δεύτερον, είναι επιτακτική ανάγκη οι τράπεζες να αποτρέπουν τις διαταραχές σε κρίσιμες λειτουργίες διατηρώντας ισχυρή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, στη διαχείριση κινδύνων τρίτων και στις βελτιωμένες δυνατότητες αναφοράς κινδύνων.

Οι τράπεζες πρέπει επίσης να προετοιμαστούν για τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ενθαρρύνουμε τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αλλά οι τράπεζες πρέπει να καινοτομούν υπεύθυνα, ενσωματώνοντας πλήρως τους κινδύνους από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα στη διαχείριση κινδύνων τους. Και στο μέλλον, εάν εισαχθεί το ψηφιακό ευρώ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα είναι σε θέση να βελτιώσουν περαιτέρω τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τις υπηρεσίες πληρωμών τους”.

Όπως ανέφερε, “λειτουργούμε σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τοπίο κινδύνου, που διαμορφώνεται από ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, αυξημένο γεωπολιτικό κατακερματισμό, κυβερνοαπειλές, κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και τη φύση και δημογραφικές μετατοπίσεις. Ταυτόχρονα, το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχει γίνει ολοένα και πιο περίπλοκο. Αλλά οι εποπτικοί πόροι είναι πεπερασμένοι, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να παραμείνουμε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι. Γι’ αυτό επιδιώκουμε την απλοποίηση – η αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης πολυπλοκότητας βοηθά τις εποπτικές αρχές να επικεντρωθούν στους πιο ουσιώδεις κινδύνους και μειώνει τα περιττά βάρη συμμόρφωσης για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα χωρίς να διακυβεύεται η ανθεκτικότητα”.

Ακόμα, τόνισε ότι “η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων, θα έκανε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα πιο ανθεκτικό και θα μείωνε τον κατακερματισμό, επιτρέποντας στις τράπεζες να διαφοροποιηθούν πιο εύκολα, να βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους αποδοτικότητα και να επεκταθούν – βελτιώνοντας τελικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους”.

“Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας παρέμεινε σε γενικές γραμμές ανθεκτικός σε ορισμένα εξαιρετικά δύσκολα χρόνια. Αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Το καθήκον μας είναι να εντοπίζουμε τους κινδύνους έγκαιρα, να ενεργούμε αποφασιστικά (…)”, κατέληξε.