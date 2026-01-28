Κεντρική-τράπεζας-του-Καναδά:-Το-εμπόριο-που-βασίζεται-σε-κανόνες-με-τις-ΗΠΑ-«τελείωσε»

Η εποχή του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες με τις Ηνωμένες Πολιτείες «τελείωσε», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Τιφ Μάκλεμ, επαναλαμβάνοντας επί της ουσίας την αυστηρή προειδοποίηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ότι οι διεθνείς σχέσεις έχουν αλλάξει μόνιμα.

«Είναι αρκετά σαφές ότι οι ημέρες του ανοιχτού, βασισμένου σε κανόνες εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Μάκλεμ

Λίγες ημέρες πριν ο Καναδός πρωθυπουργός προειδοποίησε σε μια ομιλία υψηλού προφίλ στο Νταβός ότι η ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει μια μόνιμη «ρήξη» στην παγκόσμια οικονομική τάξη.