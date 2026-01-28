Κωδικός Ε411 για ανείσπρακτα ενοίκια – Τα SOS για τους φορολογούμενους

Μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής ενός ειδικού εντύπου στην ΑΑΔΕ μπορούν να κατοχυρώσουν και φέτος οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια του προηγούμενου έτους.

Όπως προκύπτει από αναλυτική ενημερωτική εγκύκλιο που έχει εκδώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), φέτος, όσοι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν το 2025 να εισπράξουν ενοίκια από τους μισθωτές τους, θα χρειαστεί, προκειμένου να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ενοίκια, πρώτα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ψηφιακά στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία (ΚΕΦΟΔΕ ή ΔΟΥ) -μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ιστοσελίδα myaade.gov. gr (ή www.aade.gr) με τη χρήση κωδικών TAXISnet- ένα έντυπο με τον κωδικό Ε411.

Στο έντυπο αυτό πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία), τη διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν ενοίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων ενοικίων και το έτος που αφορούν. Επίσης, στο έντυπο αυτό πρέπει να δηλώσουν ποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα θα συνυποβάλουν (διαταγή πληρωμής, διαταγή απόδοσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, αγωγή αποβολής ή αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων) και ποια είναι τα στοιχεία του εγγράφου αυτού.

Μαζί με το έντυπο πρέπει να συνυποβάλουν και ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/ αποδεικτικά έγγραφα.

Οι οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΠΟΜΙΔΑ, για την απαλλαγή των ανείσπρακτων ενοικίων από τον φόρο εισοδήματος προβλέπονται τα εξής:

1) Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν λαμβάνονται υπόψη στα φορολογητέα εισοδήματά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή (ενοικιαστή) διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2) Η στήλη 16 του εντύπου Ε2, που συνοδεύει τη φορολογική δήλωση, συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έστω έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

3) Από τα παραπάνω έγγραφα που κατά περίπτωση απαιτούνται ως αποδεικτικά, θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα. Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή της έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, και υπεύθυνης δήλωσης του εκμισθωτή ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

4) Με δεδομένο ότι έχουν καταργηθεί οι ΔΟΥ της Αττικής και έχουν αντικατασταθεί από μία ενιαία υπηρεσία, το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ), προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, πριν από την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο έως και την προθεσμία υποβολής της, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) αίτημα για δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων, μαζί με τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

 Ένα έντυπο (υπεύθυνης) δήλωσης με κωδικό Ε411. Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση Ε411. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων (Ε411) αποβιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο αυτού για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή, τότε η δήλωση Ε411 θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή συμπληρωμένη χειρόγραφα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier ή αυτοπροσώπως στο αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ.

 Τη δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Στην περίπτωση άσκησης αγωγής απαιτείται και το αποδεικτικό επίδοσής της στον εναγόμενο.

 Για πτωχευμένο μισθωτή, τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.