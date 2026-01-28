Κ.-Γκιλφόιλ:-Οι-ΗΠΑ-είναι-έτοιμες-να-προμηθεύσουν-πιο-αξιόπιστο-φυσικό-αέριο-την-ΕΕ-μέσω-του-Κάθετου-Διαδρόμου

Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους, μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος, στέλνει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της.

Όπως επισημαίνει, η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

.@POTUS has made clear that ending Europe’s reliance on Russian energy is a priority. The European Union’s adoption of RePowerEU legislation to end all Russian gas imports by fall of 2027 is a step toward that goal. The United States stands ready to supply more reliable gas to… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 28, 2026

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), το οποίο θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την τροφοδοσία του μέλλοντος», τονίζει.

ΕΕ: Απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τη Δευτέρα την τελική έγκριση για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, με την πλήρη απαγόρευση να τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027 για το LNG και από τον Οκτώβριο του 2027 για τις εισαγωγές μέσω αγωγών.

Το μέτρο καθιστά νομικά δεσμευτική την υπόσχεση της Ενωσης να διακόψει τις σχέσεις της με τον πρώην προνομιακό προμηθευτή της φυσικού αερίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

