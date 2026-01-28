Λοβέρδος:-Σε-πλήρη-κινητοποίηση-το-ΥΠΕΞ-για-τον-επαναπατρισμό-των-θυμάτων-από-τη-Ρουμανία

Σε πλήρη κινητοποίηση είναι το υπουργείο Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό των σορών των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τρομερό δυστύχημα στη Ρουμανία, όπως τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία λόγω της σύνθετης γραφειοκρατικής διαδικασίας επαναπατρισμού των σορών, ωστόσο τόνισε στο ERTNews ότι στην παρούσα υπόθεση έχει «πέσει πάνω όλο το υπουργείο Εξωτερικών».

«Μόλις ολοκληρωθεί η αναγνώριση των θυμάτων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα οι σοροί των επτά νέων ανθρώπων», επισήμανε ο κ. Λοβέρδος.

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ιατρική ενημέρωση. «Προσευχόμαστε για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και να επιστρέψουν υγιείς στις οικογένειές τους», είπε.

«Όπως κι εσείς, αισθάνομαι συντετριμμένος. Πρόκειται για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε επίσης, τονίζοντας ότι η είδηση του δυστυχήματος τον βρήκε σε σύσκεψη στο γραφείο του. «Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε σταματήσει να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, μόλις έγινε γνωστό το δυστύχημα, ενεργοποιήθηκε άμεσα η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, η οποία απέστειλε τον πρόξενο και διερμηνέα στην περιοχή της Τιμισοάρα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, παρά τη μεγάλη απόσταση των περίπου οκτώ ωρών οδικώς.

Οι Έλληνες διπλωμάτες βρέθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες, το οποίο –όπως σημείωσε ο υφυπουργός– θεωρείται από τα καλύτερα στη Ρουμανία. Παράλληλα, η πρέσβης και τα στελέχη της πρεσβείας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους συγγενείς των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή.

Ο κ. Λοβέρδος αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, είχε αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τον Ρουμάνο ομόλογό του. «Το υπουργείο Εξωτερικών δεν κοιμάται. Από χθες το μεσημέρι βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση», υπογράμμισε.





- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.