Μαρινάκης-για-Καρυστιανού:-Δεν-την-βλέπω-να-μακροημερεύει-πολιτικά-με-αυτές-τις-απόψεις-για-τα-εθνικά-θέματα

Τη θέση ότι η Μαρία Καρυστιανού «δεν είναι θεσμικός συνομιλητής» και ότι, με τις απόψεις που εκφράζει για τα εθνικά ζητήματα, «δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά», διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Real FM.

Όπως ανέφερε, με τη λογική που αποδίδει στην κυρία Καρυστιανού «θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση, κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα», κάτι που, όπως είπε, είναι «ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυρία Καρυστιανού είναι «ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που οφείλει η κυβέρνηση να υπηρετεί δια της πολιτικής της» και «δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω». Τόνισε ότι στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας «μπορούμε και ακούμε όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις», προσθέτοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις η κυβέρνηση «υποχρεούται να απαντήσει», όπως στα όσα είπε για τις αμβλώσεις, ενώ σε άλλες «δεν απαντάμε».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα», αλλά και «πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής», η κυρία Καρυστιανού θα πρέπει «να είναι πιο προσεκτική». Όπως ανέφερε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική», τονίζοντας ότι «δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας». Πρόσθεσε ότι «όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της» και εκτίμησε πως αν οι απόψεις της, ειδικά στα εθνικά θέματα, είναι αυτές που φαίνονται, «δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στις αρχές Φεβρουαρίου και στη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων». Όπως είπε, «μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας», που η Ελλάδα επιθυμεί να επιλυθεί «επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού και η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με τη γειτονική χώρα, τα οποία «κατόπιν συνεννόησης» μπορούν να συζητηθούν, χωρίς να τίθενται «ζητήματα που εμείς ποτέ δεν πρόκειται να συζητήσουμε». Τόνισε ότι «εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε» και υπενθύμισε δημόσιες τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου στις οποίες, όπως είπε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε «σε παγκόσμια μετάδοση», τόσο για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας όσο και για τον ρόλο της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι «μόνο να κερδίσεις έχεις από τον διάλογο, όταν διεκδικείς και δεν υποχωρείς».

Τέλος, ανέφερε ότι η ημερομηνία της συνάντησης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και «τοποθετείται χρονικά περίπου εκεί» που έχει ήδη αναφερθεί.