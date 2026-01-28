Close Menu
    Μητσοτάκης: Συναντιέται αύριο με την Υπουργό ΕΔ της Γαλλίας

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 15:45, θα συναντηθεί με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

    Νωρίτερα, την υπουργό θα υποδεχθεί ο έλληνας ομόλογός της Νίκος Δένδιας. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στον ναύσταθμο Σαλαμίνος στις 10.30 π.μ. και θα ακολουθήσει η συνάντηση των δύο υπουργών επί της πρώτης ελληνικής Φρεγάτας τύπου FDI-HN (“Belh@rra”) «Κίμων».

