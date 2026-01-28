Μπαμπίλης-(ΔΕΗ)-για-ηλεκτροκίνηση:-Πάνω-από-τον-ευρωπαϊκό-μέσο-όρο-η-πυκνότητα-του-δικτύου-φορτιστών

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου και στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, τόνισε ο Μιλτιάδης Μπαμπίλης, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο συζήτησης στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το insider, ο κ. Μπαμπίλης χαρακτήρισε «εξαιρετικά ικανοποιητικά» τα νούμερα της πυκνότητας του δικτύου φορτιστών, σημειώνοντας ότι είναι πολύ πιο καλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και καταρρίπτοντας τον μύθο ότι δεν υπάρχουν αρκετοί φορτιστές για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Ο ίδιος μύθος καταρρίπτεται επίσης καθημερινά από τις επενδύσεις και την ανάπτυξη που επιχειρεί η ΔΕΗ στο δίκτυό της, πρόσθεσε.

Ο κ. Μπαμπίλης απηύθυνε έκκληση προς το κράτος, να επικαιροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο ώστε ιδιωτικός τομέας και επενδυτές να μπορούν να υλοποιήσουν το πλάνο τους πιο εύκολα. Επισήμανε πως η υφιστάμενη νομοθετική πρωτοβουλία χρονολογείται το 2019 και αφορά μια -τεχνολογικά και οικονομικά- αλματωδώς εξελισσόμενη δραστηριότητα. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική το 2026 από το 2019, τόνισε.

Ο κ. Μπαμπίλης αναφέρθηκε και στους Δήμους, λέγοντας πως είναι ο βασικός «μοχλός» για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, παρ΄όλα αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί ούτε 10 προγράμματα Σ.Φ.Η.Ο., που ήταν και επιδοτούμενα. Σύμφωνα με τον κ. Μπαμπίλη, θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη 30.000 θέσεις φόρτισης που θα μας οδηγούσε στον στόχο που έχει θέσει το ΕΣΕΚ για το 2030 και τώρα υπολειπόμεθα.

«Το εμπόδιο είναι η έλλειψη σε τεχνικές υπηρεσίες και νομικές υποδομές που χρειάζονται οι Δήμοι για να τρέξουν αυτούς τους διαγωνισμούς», εξήγησε. Όπως πρόσθεσε, ωστόσο, έρχεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως π.χ. η ΔΕΗ Blue, να βοηθήσει τους δήμους να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, αρκεί να υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη από το κράτος και να μην ορίζονται μη λειτουργικοί μηχανισμοί για το πλαίσιο των διαγωνισμών που δεν συμφέρουν τους δήμους.

Ένα «αγκάθι» ακόμη: το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» ήταν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, μέσω επιδοτήσεων, οι επενδύσεις για την ίδρυση φορτιστών και στόχος ήταν να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια. Όμως, στους διαγωνισμούς που τρέχουν οι δήμοι για θέσεις φόρτισης, το κριτήριο του εάν επιδοτείσαι ή όχι παίρνει τη χειρότερη βαθμολογία.

Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω προσκόμματα δεν έχουν επιδράσει στην ενίσχυση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, ούτε στις επενδύσεις που εξακολουθεί να υλοποιεί η ΔΕΗ Blue. Μάλιστα, ο Όμιλος ΔΕΗ θα δρομολογήσει ακόμη περισσότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες το επόμενο διάστημα, ως κομμάτι του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος της τάξης των 10 δισ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ για τα επόμενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και της εγκαθίδρυσής της ως Powertech οργανισμού στη ΝΑ Ευρώπη.

Στη Ρουμανία, συγκεκριμένα, η επιχείρηση έχει ήδη φτάσει στις κορυφαίες θέσεις στην αγορά και σύντομα αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Μπαμπίλη, να φτάσει και στη θέση του leader. Εξελίξεις αναμένονται σύντομα και σε άλλες χώρες της περιοχής.