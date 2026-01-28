Νέο-ρεκόρ-στη-wall-street:-Ο-s&p-500-άγγιξε-τις-7.000-μονάδες

Στα «πράσινα» άνοιξε η Wall Street σήμερα (28/1), με τον S&P 500 να σημειώνει και πάλι ρεκόρ, φτάνοντας για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες.

Πιο αναλυτικά, οι δείκτες κινούνται ανοδικά εν όψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια και των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Μετά το ρεκόρ που κατέγραψε στην αρχή της συνεδρίασης, ο S&P 500 διαπραγματεύεται στις 6.998,77 μονάδες με κέρδη 0,28%, ο Nasdaq «παίζει» στις 23.963,02 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,61% και ο Dow Jones κινείται στις 48.993,87 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%.

Στο «μέτωπο» των εταιρειών, οι μετοχές της ASML που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν με το άνοιγμα κατά 1%, αφού ο κολοσσός εξοπλισμού ημιαγωγών ανακοίνωσε ρεκόρ παραγγελιών και εξέδωσε ισχυρές προβλέψεις για το 2026, λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι μετοχές της Seagate Technology, εταιρείας υποδομών αποθήκευσης δεδομένων, εκτινάχθηκαν πάνω από 13% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε κέρδη και έσοδα, με τον CEO Dave Mosley να αναφέρει ισχυρή ζήτηση για αποθήκευση δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από αυτά τα αποτελέσματα, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο και στην Κίνα, που έδωσε έγκριση στις ByteDance, Alibaba και Tencent να αγοράσουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia, σύμφωνα με το Reuters. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο περίπου 2%, όπως και άλλες εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Advanced Micro Devices (AMD) και η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Οι επενδυτές παρακολουθούν, επίσης, την πορεία του αμερικανικού δολαρίου, μετά τη χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον περασμένο Απρίλιο την Τρίτη (27/1), με απώλειες άνω του 1%. Η πτώση του σε ορίζοντα ενός έτους ξεπερνά πλέον το 10%. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ανέφερε ότι το νόμισμα έχει πέσει υπερβολικά, αλλά αντίθετα τόνισε ότι «τα πηγαίνει περίφημα». Το δολάριο ανέκαμψε ελαφρώς σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 0,1%.

Αργότερα σήμερα, οι επενδυτές περιμένουν την απόφαση της Fed, η οποία αναμένεται να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο εύρος 3,5% έως 3,75%, ωστόσο οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για μακροπρόθεσμες αλλαγές στη νομισματική πολιτική. Οι συναλλαγές στα futures των επιτοκίων της Fed δείχνουν δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

«Οι τρέχουσες προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας παραμένουν θετικές, με συνεχιζόμενη ανάπτυξη και μια αγορά εργασίας που, αν και κάπως πιο αδύναμη, έχει σταθεροποιηθεί. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται πάνω από τον στόχο της Fed, αφήνοντας λίγα περιθώρια για άμεσες μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε ο Christian Hantel, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Vontobel Asset Management.

«Αντίθετα, οι επενδυτές θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους στις συνεδριάσεις της FOMC τον Μάρτιο και τον Ιούνιο ως πιθανές ευκαιρίες για προσαρμογές πολιτικής, αν και αυτές θα μπορούσαν να μετατεθούν στο δεύτερο μισό του 2026 εάν το απαιτήσουν οι συνθήκες», πρόσθεσε ο Hantel. «Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον πρόεδρο Jerome Powell για οποιοδήποτε σήμα σχετικά με τη διάθεση της Fed για περαιτέρω χαλάρωση, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η προσεκτική, συνεδρίαση-με-συνεδρίαση προσέγγιση της κεντρικής τράπεζας».

Αποτελέσματα από μια σειρά μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών αναμένονται. Οι Microsoft, Meta Platforms και Tesla θα ανακοινώσουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ η Apple θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της την Πέμπτη (29/1).