Νευρικότητα ελέω Fed στη Wall Street: Έβγαλε άμυνες ο τεχνολογικός κλάδος – Εκτοξεύτηκε ο χρυσός

Από μεγάλη μεταβλητότητα χαρακτηρίστηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης (28/1), έντονα επηρεασμένη από την ανακοίνωση της Fed για «πάγωμα» των επιτοκίων και τη δήλωση του επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, που δεν έδωσε σαφές «σήμα» ότι μία νέα μείωση είναι στον ορίζοντα.

Πιο αναλυτικά, η επιλογή της Fed να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση του 2026 ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη για τις αγορές. Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν η στάση του Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος δεν άφησε κανένα σαφές υπονοούμενο για άμεση επανέναρξη της νομισματικής χαλάρωσης, σε μια συγκυρία όπου η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ανθεκτική.

Σε αυτό το πλαίσιο και παρά τις έντονες διακυμάνσεις, ο Nasdaq κατάφερε να ξεχωρίσει, με στήριξη από τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για τον «κύκλο» ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Στο ταμπλό, λοιπόν, ο Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακά κέρδη 0,02%, στις 49.015 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε ελάχιστα κατά 0,01%, κλείνοντας στις 6.978 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά πέρασε για λίγο πάνω από το ιστορικό φράγμα των 7.000 μονάδων, φτάνοντας έως τις 7.002. Στον αντίποδα, ο Nasdaq κατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις και ενισχύθηκε κατά 0,17%, στις 23.857 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αντιδράσεις ήταν περιορισμένες μετά τις ανακοινώσεις της Fed. Οι αποδόσεις των διετών τίτλων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, στο 4,25%.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βελτιωμένη εικόνα της αμερικανικής οικονομίας και υιοθετώντας πιο επιφυλακτική στάση ως προς μελλοντικές κινήσεις. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 10-2 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο εύρος 3,5%–3,75%, με τους Κρίστοφερ Γουόλερ και Στίβεν Μίραν να τάσσονται υπέρ μιας μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Πάουελ έκανε λόγο για «σαφή βελτίωση» των προοπτικών της αμερικανικής οικονομίας για το επόμενο έτος, σημειώνοντας ότι η αγορά εργασίας δείχνει πλέον σημάδια σταθεροποίησης.

Αναλυτές επεσήμαναν ότι από την ανακοίνωση της Fed απουσίαζε πλέον μια παράγραφος που περιλαμβανόταν στο κείμενο του Δεκεμβρίου και άφηνε να εννοηθεί πως ο κίνδυνος αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας υπερείχε εκείνου του επίμονου πληθωρισμού.

«Η ρητορική της Fed παραμένει η ίδια, οι μειώσεις επιτοκίων μπορεί να έρθουν, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν υπομονή», σχολίασε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management.

«Με σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό να διατηρείται σταθερός, η Fed βρίσκεται σε θέση να ακολουθήσει τη στρατηγική της αναμονής», προσέθεσε η ίδια.

Το γεγονός ότι καταγράφηκαν μόλις δύο διαφωνίες στη ψηφοφορία αναδεικνύει τη συνοχή στο εσωτερικό της Επιτροπής, κάτι που – όπως προειδοποίησε ο Σόνου Βαργκέζε της Carson Group – σημαίνει ότι ο νέος πρόεδρος της Fed θα δυσκολευτεί να πείσει τα μέλη για μια πιο επιθετική πολιτική χαμηλότερων επιτοκίων.

«Η Fed πιθανότατα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη παύση, καθώς τα ισχυρά στοιχεία δραστηριότητας και τα σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω ασφάλεια, μέσω μειώσεων», ανέφερε η Κέι Χέι της Goldman Sachs Asset Management. «Ωστόσο, αναμένουμε επανεκκίνηση της χαλάρωσης αργότερα μέσα στο έτος, καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα επιτρέψει δύο ακόμη μειώσεις “ομαλοποίησης”».

Τα προθεσμιακά στοιχήματα στις αγορές χρήματος εξακολουθούν να προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Το βλέμμα των επενδυτών στα εταιρικά αποτελέσματα

Με τη Fed να μην εμφανίζεται πρόθυμη να κινηθεί άμεσα, το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται πλέον στα εταιρικά αποτελέσματα, κυρίως των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, και στο κατά πόσο οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν σε επίπεδο εσόδων και κερδών.

Την αρχή κάνουν απόψε η Meta Platforms, η Microsoft και η Tesla, ενώ αύριο ακολουθεί η Apple.

Οι «πρωταγωνιστές» του ταμπλό

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Big Tech πρωταγωνίστησαν στη σημερινή συνεδρίαση, με τον κλάδο των ημιαγωγών να ξεχωρίζει, οδηγούμενος από την Nvidia, μετά την είδηση ότι το Πεκίνο έδωσε το «πράσινο φως» στις ByteDance, Alibaba και Tencent για αγορές μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης τύπου H200.

Στις κερδισμένες βρέθηκαν, επίσης, η Micron Technology και η Taiwan Semiconductor Manufacturing, ενώ η Texas Instruments ενισχύθηκε χάρη στο αισιόδοξο guidance που ανακοίνωσε. Ο δείκτης VanEck Semiconductor ETF σημείωσε άνοδο άνω του 2%, καταγράφοντας νέο υψηλό 52 εβδομάδων.

Πέραν της τεχνολογίας, θετική εικόνα παρουσίασε και η Starbucks, μετά τα αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις σε επίπεδο εσόδων και έδειξαν την πρώτη αύξηση επισκεψιμότητας εδώ και δύο χρόνια.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε η Bj’s Wholesale Club, έπειτα από υποβάθμιση της μετοχής της από την Jefferies σε hold από buy και μείωση της τιμής στόχου στα 90 δολάρια. Απώλειες κατέγραψαν, επίσης, η Seagate Technology και η Qorvo λόγω ασθενέστερων αποτελεσμάτων, ενώ η StandardAero βρέθηκε στο στόχαστρο ρευστοποιήσεων, μετά την ανακοίνωση δύο βασικών μετόχων της ότι σκοπεύουν να διαθέσουν μεγάλο πακέτο μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς.

Εκτοξεύτηκε ο χρυσός – Ανοδικά και το πετρέλαιο

Στα εμπορεύματα, ένα ακόμη εντυπωσιακό άλμα έκανε ο χρυσός, που εκτοξεύτηκε άνω των 5.300 δολαρίων ανά ουγγιά, με ώθηση από την οικονομική αβεβαιότητα και την αποδυνάμωση του δολαρίου.

Την στιγμή κλεισίματος της Wall Street, τα spot χρυσού κέρδιζαν 1,4% στα 5.259,78 δολάρια ανά ουγκιά, αφού προηγουμένως το πολύτιμο μέταλλο άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 5.311,31 δολαρίων.

Παράλληλα, η τιμή του συμβολαίου του χρυσού παραδόσεως Φεβρουαρίου εκτινάχθηκε κατά 4,5% στα 5.315 δολάρια ανά ουγγιά.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης δολαρίου των ΗΠΑ κινήθηκε κοντά σε χαμηλά τετραετίας, καθιστώντας τον χρυσό, που αποτιμάται σε δολάρια, φθηνότερο για τους αγοραστές του εξωτερικού.

Εν τω μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 1,2% στα 68,38 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε άνοδο 1,4% στα 63,23 δολάρια το βαρέλι.