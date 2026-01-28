Ντομπρόβσκις:-Η-ΕΕ-χρειάζεται-το-ψηφιακό-ευρώ-για-να-ανεξαρτητοποιηθεί-από-τις-ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει άμεσα ένα ψηφιακό ευρώ για να μειώσει την εξάρτηση του μπλοκ από τις κυρίαρχες εταιρείες πληρωμών των ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εργάζεται για την εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ από το 2020 για να εκσυγχρονίσει το σύστημα πληρωμών της και να διασφαλίσει ότι το χρήμα της κεντρικής τράπεζας παραμένει σημαντικό σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο.

Η πρόοδος ήταν αργή, εν μέρει λόγω της έλλειψης κατεπείγοντος από την πλευρά των πολιτικών Ευρωπαίων και κάποιας αντίστασης από τον τραπεζικό τομέα.

Ωστόσο, η προθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει οικονομική πίεση στην Ευρώπη για να επιτύχει τους στόχους της, όπως στην περίπτωση της Γροιλανδίας, βοήθησε να εστιάσουν οι Ευρωπαίοι ξανά στο ζήτημα, τονίζει το Reuters.

«Σήμερα, το τοπίο των πληρωμών μας κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από μη ευρωπαϊκούς παρόχους. Αυτό μας καθιστά εξαρτημένους από εταιρείες ξένης ιδιοκτησίας σε έναν ολοένα και πιο πολωμένο και κατακερματισμένο κόσμο», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαϊκών Τραπεζών.

Σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των συναλλαγών με κάρτες στην ΕΕ διεκπεραιώνονται πλέον από τους αμερικανικούς γίγαντες Visa και Mastercard. Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι μια τέτοια κυριαρχία καθιστά την ΕΕ ευάλωτη.

«Η παραχώρηση ενός τέτοιου βαθμού τεχνολογικού ελέγχου στην οικονομία της ΕΕ σε άλλους θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητά μας να ενεργούμε αυτόνομα. Θέτει πραγματικές απειλές για την ανθεκτικότητα και την οικονομική μας ασφάλεια», τόνισε.

Ένα ψηφιακό ευρώ, που θα χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές αγορές καθώς και για πληρωμές σε καταστήματα, θα έλυνε αυτό το πρόβλημα και οι εργασίες για αυτό θα πρέπει να επιταχυνθούν, πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ψηφιακό ευρώ για την ψηφιακή εποχή. Αυτό το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της βελτίωσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης», είπε ο Ντομπρόβσκις.

Οι 27 κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν τον Δεκέμβριο ότι θέλουν ένα ψηφιακό ευρώ που θα είναι χρησιμοποιήσιμο οποτεδήποτε, οπουδήποτε, είτε οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο είτε εκτός σύνδεσης.

Μόλις ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΚΤ μπορεί να εκδώσει το ψηφιακό ευρώ, το οποίο, όπως έχει δηλώσει, θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία έως το 2029.