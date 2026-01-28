Ο-Πάουελ-πιστεύει-ότι-η-fed-θα-διατηρήσει-την-ανεξαρτησία-της

Την πεποίθησή του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της από πολιτικές παρεμβάσεις εξέφρασε την Τετάρτη ο πρόεδρός της, Τζερόμ Πάουελ, τονίζοντας ότι η πρακτική αυτή «έχει υπηρετήσει καλά τον αμερικανικό λαό».

«Δεν την έχουμε χάσει», δήλωσε ο Πάουελ αναφερόμενος στην ανεξαρτησία της Fed. «Δεν πιστεύω ότι θα τη χάσουμε. Ειλικρινά ελπίζω πως όχι».

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων, καθώς η κεντρική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινική έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πάουελ έχει χαρακτηρίσει την έρευνα αυτή ως «πρόσχημα», υποστηρίζοντας ότι πηγάζει από τις αντιρρήσεις του προέδρου απέναντι στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed.