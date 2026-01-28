Ο-s&p-αναβαθμίζει-τις-ελληνικές-τράπεζες:-Θετικές-προοπτικές-για-eurobank,-Εθνική-και-Πειραιώς

Σε σημαντική πρόοδο στη κεφαλαιοποίηση και την ανθεκτικότητα των επιχειρηματικών τους μοντέλων αναγνωρίζει τις ελληνικές τράπεζες η S&P Global Ratings, προχωρώντας σε αναβάθμιση της προοπτικής τους από «σταθερή» σε «θετική».

Οι τράπεζες που επηρεάζονται από την κίνηση αυτή είναι η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πιστοληπτικές τους αξιολογήσεις παραμένουν αμετάβλητες. Συγκεκριμένα:

Eurobank S.A.: Η προοπτική αναθεωρήθηκε σε θετική από σταθερή, ενώ οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις εκδότη διατηρούνται στο «BBB-» και «A-3», αντίστοιχα. Οι αξιολογήσεις αντισυμβαλλομένου σε καθεστώς εξυγίανσης (RCR) παραμένουν στο «BBB/A-2».

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος S.A.: Και εδώ η προοπτική έγινε θετική από σταθερή, με τις αξιολογήσεις εκδότη να παραμένουν στο «BBB-/A-3» και οι RCR στο «BBB/A-2».

Τράπεζα Πειραιώς S.A.: Η προοπτική αναβαθμίστηκε σε θετική, με τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις εκδότη στο «BB+» και τις βραχυπρόθεσμες στο «B». Οι RCR αξιολογήσεις παραμένουν στο «BBB/A-2».

Οι ευνοϊκές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Η S&P επισημαίνει ότι οι θετικές προοπτικές των τραπεζών στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ευνοϊκές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο οίκος εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξάνεται κατά μέσο όρο 2,2% ετησίως για την περίοδο 2026-2027, με βασικούς μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Ωστόσο, σημειώνει ότι η επιβράδυνση της οικονομικής επέκτασης αναμένεται καθώς η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρχίζει να μειώνεται.

«Οι βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία υποδηλώνουν ότι οι τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλότερους πιστωτικούς κινδύνους και ισχυρότερη ικανότητα δημιουργίας κερδών», αναφέρει χαρακτηριστικά η S&P, αιτιολογώντας την αναβάθμιση των προοπτικών.