    Wednesday, January 28
    ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλουν κομματικές εκδηλώσεις λόγω των τραγωδιών στα Τρίκαλα και τη Ρουμανία

    Πολιτική

    Αναβολή προγραμματισμένων κομματικών εκδηλώσεων αποφάσισαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχοντας στο πένθος για τον τραγικό θάνατο των 3 εργατριών και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

