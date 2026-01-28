ΠΑΣΟΚ-και-ΣΥΡΙΖΑ-αναβάλλουν-κομματικές-εκδηλώσεις-λόγω-των-τραγωδιών-στα-Τρίκαλα-και-τη-Ρουμανία

Αναβολή προγραμματισμένων κομματικών εκδηλώσεων αποφάσισαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχοντας στο πένθος για τον τραγικό θάνατο των 3 εργατριών και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.