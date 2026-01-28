Πηγές ΝΔ: Η Μπατζελή εκθέτει Σκανδαλίδη – «Πάντα είχαμε προβλήματα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Τη διαχρονικότητα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων αναγνώρισε και η Κατερίνα Μπατζελή που διετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου το 2009» σύμφωνα με πηγές της ΝΔ.

«Πάντα είχαμε προβλήματα και παραβάσεις» κατέθεσε η μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή η οποία απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη τόνισε ότι έστελνε στη Δικαιοσύνη «παραβατικές συμπεριφορές» θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προηγούμενο μάρτυρα και επίσης πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη που είχε δηλώσει ότι δεν παρέπεμπε στη δικαιοσύνη τέτοιου είδους παρατυπίες, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Η κ. Μπατζελή ανέφερε ότι δεν ενημέρωνε τον πρωθυπουργό για τις παραβατικές συμπεριφορές αγροτών, ενώ σε ό,τι αφορά τον τεχνικό σύμβουλο επισήμανε ότι ξεκίνησε το 2003 και επανήλθε το 2011 επί υπουργίας Μιλένας Αποστολάκη.

- sofokleous10.gr

