Προειδοποίηση-από-τον-ceo-της-anthropic-για-τις-επιπτώσεις-της-ΑΙ:-«Έρχεται-σοκ-χωρίς-προηγούμενο-στην-αγορά-εργασίας»

Νέα, ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας απηύθυνε ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, κάνοντας λόγο για μια «ασυνήθιστα επώδυνη» ανατροπή που θα πλήξει κυρίως θέσεις εργασίας γραφείου και θα δοκιμάσει την ικανότητα των κοινωνιών να προσαρμοστούν.

Σε εκτενές δοκίμιο περίπου 20.000 λέξεων που δημοσίευσε τη Δευτέρα, ο Αμοντέι υποστηρίζει ότι οι κίνδυνοι της AI δεν λαμβάνονται αρκετά σοβαρά και ότι η τεχνολογία αυτή θα προκαλέσει σοκ στην αγορά εργασίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Όπως σημειώνει, σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά μεμονωμένες δεξιότητες ή επαγγέλματα, αλλά δρα ως «γενικός υποκαταστάτης ανθρώπινης εργασίας», πλήττοντας ταυτόχρονα κλάδους όπως τα χρηματοοικονομικά, η συμβουλευτική, η νομική και η τεχνολογία.

Η ταχύτητα είναι το πρόβλημα

Κατά τον CEO της Anthropic, το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο το εύρος των αλλαγών, αλλά η ταχύτητα με την οποία αυτές συμβαίνουν.

«Οι προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές επηρέασαν περιορισμένο φάσμα ανθρώπινων ικανοτήτων, αφήνοντας περιθώριο μετάβασης σε νέες εργασίες», αναφέρει. «Η AI εξελίσσεται πολύ γρηγορότερα και καλύπτει πολύ ευρύτερο φάσμα γνωστικών δεξιοτήτων, καθιστώντας την προσαρμογή εξαιρετικά δύσκολη».

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμο σοκ που οι κοινωνίες δεν είναι προετοιμασμένες να απορροφήσουν.

Ντάριο Αμοντέι/ REUTERS/Denis Balibouse

Κίνδυνοι πέρα από την εργασία

Στο ίδιο κείμενο, ο Αμοντέι απαριθμεί και ευρύτερους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης: από την πιθανότητα αυτόνομων και απρόβλεπτων συστημάτων, μέχρι τη χρήση της από τρομοκρατικές ομάδες για τη δημιουργία βιολογικών όπλων ή την αξιοποίησή της από κράτη για την εγκαθίδρυση «παγκόσμιων ολοκληρωτικών καθεστώτων».

«Η ανθρωπότητα πρόκειται να αποκτήσει σχεδόν αδιανόητη ισχύ», γράφει, «και δεν είναι καθόλου σαφές αν τα κοινωνικά και πολιτικά μας συστήματα διαθέτουν την ωριμότητα για να τη διαχειριστούν».

Ανάγκη κρατικής παρέμβασης

Για να μετριαστούν οι επιπτώσεις, ο Αμοντέι υποστηρίζει ότι θα απαιτηθεί ενεργή κρατική παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής φορολόγησης εταιρειών AI, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πολιτικές στήριξης και προσαρμογής της εργασίας.

Οι απόψεις του CEO της Anthropic έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον τεχνολογικό κόσμο. Ο επικεφαλής της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η AI είναι τόσο τρομακτική, που μόνο η Anthropic θα έπρεπε να την αναπτύσσει», σε μια δήλωση που ερμηνεύτηκε ως αιχμηρό σχόλιο.

Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν διαφορετική εικόνα. Ο Χουάνγκ υποστηρίζει ότι η AI θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε τεχνικά και χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και εργαζόμενοι σε εργοστάσια κατασκευής chips και υποδομών AI, με αμοιβές ακόμη και εξαψήφιες.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Σύμφωνα με στοιχεία της Challenger, Gray & Christmas, η AI συνδέθηκε με σχεδόν 55.000 απολύσεις στις ΗΠΑ το 2025. Μελέτη του MIT έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ήδη να εκτελεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 11,7% της αμερικανικής αγοράς εργασίας, με δυνητική εξοικονόμηση έως 1,2 τρισ. δολαρίων σε μισθούς.

Την ίδια στιγμή, έρευνα της Mercer καταγράφει ότι 4 στους 10 εργαζόμενους παγκοσμίως φοβούνται πως θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω AI.

«Υπερβολική απόδοση ευθυνών στην AI»

Αναλυτές της Deutsche Bank προειδοποιούν για το φαινόμενο του «AI redundancy washing», δηλαδή τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως άλλοθι για περικοπές που έχουν άλλες αιτίες. Παράλληλα, μελέτη του Yale Budget Lab διαπιστώνει ότι έως σήμερα δεν καταγράφονται μαζικές μετατοπίσεις στην απασχόληση μετά την εμφάνιση του ChatGPT.

Ο CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, υποστηρίζει ότι η απάντηση βρίσκεται στην επανεκπαίδευση και την τοπική στήριξη των εργαζομένων, με ενεργό ρόλο των κυβερνήσεων.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η νέα προειδοποίηση του CEO της Anthropic συνέπεσε με την ανακοίνωση της Amazon για επιπλέον περικοπές σε 16.000 θέσεις εργασίας.