Πτώση-στις-ευρωαγορές-εν-αναμονή-σημαντικών-εταιρικών-αποτελεσμάτων

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν απώλειες το πρωί της Τετάρτης (28/1), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει αμετάβλητος, κινούμενος οριακά κάτω από το μηδέν στις 612,77 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,33% στις 24,826.93 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE αποδυναμώνεται ελαφρώς 0,07% στις 10,202.40 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες 1,14% στις 8,060.85 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί επίσης 0,73% στις 17,674,37 μονάδες. Ταυτόχρονα, πτωτικά κινείται και ο ιταλικός MIB υποχωρώντας 0,62% στις 45,158.50 μονάδες.

Στα αξιοσημείωτα της μέρας, το πρωί της Τετάρτης, ο ολλανδικός κολοσσός ημιαγωγών ASML ανακοίνωσε παραγγελίες που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, ενώ και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις του 2026 ήταν υψηλότερες από τις εκτιμήσεις. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 5,9% στις πρώτες συναλλαγές, συμπαρασύροντας ανοδικά και τους ευρωπαϊκούς ομοειδείς της. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού τσιπ ASMI ενισχύθηκε κατά 2,2%, η STMicroelectronics κατέγραψε άνοδο 4%, ενώ η Infineon πρόσθεσε 5,6%.

Ο ευρωπαϊκός όμιλος ειδών πολυτελείας LVMH, ο οποίος ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη και κατέγραψε δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής αύξησης εσόδων, υποχώρησε κατά 7% στις πρωινές συναλλαγές.

Οι επενδυτές θα έχουν επίσης στραμμένο το βλέμμα τους στα εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ την Τετάρτη, με τις Microsoft, Meta Platforms και Tesla να αναμένεται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η Apple θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της την Πέμπτη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης την Τετάρτη η πρώτη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) για τα επιτόκια μέσα στο έτος. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο εύρος-στόχο του 3,5% έως 3,75%, ωστόσο οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για μακροπρόθεσμες αλλαγές στη νομισματική πολιτική.