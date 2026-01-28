Πόσο σκληρά θα αντιδράσει ο Τραμπ στη συμφωνία Ινδίας – ΕΕ

Οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη δεν έχουν κοπάσει για την ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας, αλλά όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στο πώς θα αντιδράσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι απίθανο ο Τραμπ να είναι αδιάφορος απέναντι στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας, η οποία θεωρείται ευρέως ως στρατηγική αντιστάθμιση έναντι των ασταθών εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ και των απειλών για δασμούς», λένε στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι διπλωμάτες στις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζουν άλλωστε, ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ έχει ήδη επικρίνει την ΕΕ για την επιδίωξη μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερες θυσίες από τους Ευρωπαίους. Επιβάλαμε δασμούς 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Μαντέψτε όμως πώς αντέδρασαν οι Ευρωπαίοι; Υπέγραψαν εμπορική συμφωνία με την Ινδία», δήλωσε ο Μπέσεντ στο ABC News.

Προσπάθεια κατευνασμού

Ο Ινδός υπουργός Πετρελαίου και Φυσικών Καυσίμων Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, μιλώντας στο CNBC, εξέφρασε πάντως την πεποίθηση ότι «οι σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας θα παραμείνουν αισιόδοξες» και ότι σύντομα θα οριστικοποιηθεί μια εμπορική συμφωνία και με την Ουάσιγκτον.

«Η δομή των σχέσεων ΗΠΑ- Ινδίας είναι πολύ ισχυρή. Θα προσπαθούσα να δω την θετική πλευρά. Δεν είμαι μάντης. Δεν ξέρω πότε θα υπογραφούν οι εμπορικές συμφωνίες, πόσο καιρό θα χρειαστεί… αλλά όλοι πρέπει να χαλαρώσουν λίγο», δήλωσε ο Ινδός υπουργός, θέλοντας φυσικά να κατευνάσει τους Αμερικανούς, σε μια εποχή που οι εξαγωγικές βιομηχανίες των δύο εταίρων πλέον, αντιμετωπίζουν τιμωρητικούς δασμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρυσι, ο Λευκός Οίκος επέβαλε δασμό 15% στις εισαγωγές από την ΕΕ και 50% στην Ινδία, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία.

«Τόσο η Ινδία όσο και η ΕΕ είχαν λόγους να επιδιώξουν μια συμφωνία, παρά την αναπόφευκτη οργή που θα μπορούσε να προκαλέσει στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Χοσούκ Λι-Μακιγιάμα, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας.

Επιφυλακτικότητα στη Ευρώπη

Αναμφίβολα και στην ΕΕ θα υπάρξει κάποια επιφυλακτικότητα μήπως και «αναστατωθούν» οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια εποχή που η δέσμευσή του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους φαίνεται εξαιρετικά ευάλωτη και απρόβλεπτη, όσον αφορά την αρχή της συλλογικής άμυνας, η Ευρώπη δεν μπορεί να τηρήσει σκληρή στάση έναντι των ΗΠΑ.

Ο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης ευρωβουλευτής Νταβίντ Μακ Άλιστερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε μάλιστα την ανάγκη της ισορροπίας ανάμεσα στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και τη διατήρηση καλών σχέσεων με την Ουάσιγκτον. «Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για την ασφάλεια και την άμυνά μας, αλλά θέλουμε επίσης να διατηρήσουμε τη στενή διατλαντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες… αλλά αυτή η σχέση πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη», τόνισε ο Γερμανός ευρωβουλευτής, μιλώντας στο CNBC.

Οι σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ

Τον τελευταίο χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φέρει τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, βυθίζοντας μάλιστα και το ΝΑΤΟ σε βαθιά κρίση. «Το 2026 δεν υπόσχεται μάλιστα καμία αλλαγή κατεύθυνσης, όπως επιβεβαιώθηκε και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός» λένε στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς. «Η αβεβαιότητα κυριαρχεί γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έχει βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών εταιρειών, εμποδίζοντας τον ξένο ανταγωνισμό και διασφαλίζοντας ότι το σύστημα έχει το χαμηλότερο και ασφαλέστερο δυνατό κόστος ενέργειας», προσθέτουν.

Εξηγούν μάλιστα ότι ο πρόεδρος Τραμπ χαίρεται με την συνεχιζόμενη υποτίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, καθώς ελπίζει στην αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών στην Γηραιά ήπειρο. Από τις αρχές του 2025 μάλιστα, το ευρώ έχει ανατιμηθεί σχεδόν κατά 20% έναντι του δολαρίου, και αυτά είναι καλά νέα για τις αμερικανικές εταιρείες και κακά νέα για τις ευρωπαϊκές.

Οι κίνδυνοι για την ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδύθηκε από την κρίση του δημόσιου χρέους χάρη στις εξαγωγές, οι οποίες με τη σειρά τους καθοδηγήθηκαν από τη λιτότητα και την υποτίμηση του ευρώ κατά 30% μεταξύ του καλοκαιριού του 2014 και της άνοιξης του 2015. «Εκείνη την εποχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονταν όμως σε διαδικασία επαναβιομηχάνισης και δεν υπήρχε γεωπολιτικό ρήγμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού», εξηγούν Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς .

«Αυτό που συμβαίνει τώρα με την υποτίμηση του δολαρίου δείχνει ότι η επανάσταση του Τραμπ κερδίζει έδαφος και πέρα ​​από την Αμερική. Η Ευρώπη δεν ελέγχει τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά τις υπομένει εκούσια ή απρόθυμα», υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, στη «Ν».

Όπως φάνηκε άλλωστε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνδυάζει τον ρεαλισμό με την επίδειξη βίας, στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Το πάζλ στην απέναντι ακτή Ατλαντικού, είναι δύσκολο να επιλυθεί, γιατί είναι σαφές ότι δεν διανύουμε περίοδο ειρήνης. Οι αγορές είναι αυτή τη στιγμή σιωπηλές, αλλά η εκεχειρία θα μπορούσε να διακοπεί ανά πάσα στιγμή από μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ θέλει να αλλάξει την Ευρώπη

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να δημιουργήσει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο κοντά στο δικό του όραμα. Μια διαφορετική Ευρώπη, όπου τα μεμονωμένα κράτη θα έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Για να το πετύχει, προσεγγίζει χώρες όπως η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Πολωνία, αλλά και τα εθνικιστικά κόμματα που υποστηρίζουν την κυριαρχία.

Η ίδια η Ευρώπη άλλωστε, «βοηθάει» τον Τραμπ, όντας εσωτερικά διχασμένη σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν χρησιμοποιεί σκληρούς τόνους κατά της Ουάσιγκτον, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διατηρεί μια πιο διαλλακτική στάση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε με τον Μερτς στη Ρώμη την περασμένη Παρασκευή προκειμένου να συγκροτήσουν ένα νέο άξονας στην ΕΕ- όχι πλέον Γαλλίας-Γερμανίας, αλλά Γερμανίας-Ιταλίας. Έναν άξονα που σαφώς εγκρίνει ο Τραμπ, για να προωθήσει τα σχέδιά του: Ν’ αλλάξει την Ευρώπη.