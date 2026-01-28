Στο-Νέο-Δελχί-με-την-πρώτη-απευθείας-πτήση-από-Αθήνα-η-Όλγα-Κεφαλογιάννη

Επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποίησε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με αφορμή την έναρξη απευθείας αεροπορικών συνδέσεων Αθήνας με Νέο Δελχί και Μουμπάι (Βομβάη) από την ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo.

✈️ Στο Νέο Δελχί, με την πρώτη απευθείας πτήση Αθήνα–Νέο Δελχί, κάνουμε ένα συγκεκριμένο βήμα που διευκολύνει και ενισχύει τη διασύνδεση Ελλάδας και Ινδίας στον τουρισμό και ευρύτερα. Η επίσκεψη μας στην Ινδία έρχεται σε συνέχεια της αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών σε… pic.twitter.com/It3Luc5Uec — Όλγα Κεφαλογιάννη (@olgakef) January 28, 2026

Η υπουργός συνταξίδεψε, μάλιστα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΙndiGo Pieter Elbers, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απευθείας πτήση είναι μια σημαντική ευκαιρία που φέρνει πιο κοντά τους δύο λαούς στον τομέα της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και ευρύτερα της επενδυτικής και οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της 24ωρης επίσκεψής της στο Νέο Δελχί η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη είχε διμερή συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό της, υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού Gajendra Singh Shekhawat.

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ινδική αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισμό.

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στη σημασία της έναρξης απευθείας αεροπορικής διασύνδεσης των δύο χωρών, από την εταιρεία IndiGo, ενώ αναφέρθηκε και η επικείμενη έναρξη απευθείας πτήσεων από την AEGEAN Airlines.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να υπογραφεί εντός του 2026 νέα, διμερής συμφωνία συνεργασίας στον τουριστικό τομέα, με έμφαση στην ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών σε τεχνογνωσία και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, με την εισαγωγή πρόβλεψης για προώθηση προγραμμάτων αμοιβαίας ανταλλαγής σπουδαστών σε τουριστικά εκπαιδευτήρια.

Από την κυρία Κεφαλογιάννη επισημάνθηκε η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για το άνοιγμα δύο νέων ελληνικών διπλωματικών αρχών στη Βομβάη και τη Μπανγκαλόρ εντός του 2026, πρωτοβουλία που έρχεται να συμπληρώσει την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και να διευκολύνει περαιτέρω τις μετακινήσεις, τις επενδύσεις και τη συνεργασία τους, τόσο στον τουρισμό όσο και στον ευρύτερο οικονομικό τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στον πολιτιστικό τουρισμό και την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου Ελλάδας και Ινδίας, ως ισχυρών πόλων εκατέρωθεν προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των επισκεπτών.