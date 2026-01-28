Συμβιβασμός-μέχρι-νεωτέρας-στο-Συνέδριο-της-Νέας-Αριστεράς:-Και-«ναι»-και-«όχι»-στο-Λαϊκό-Μέτωπο

Χειρουργικές, αλλά εξαιρετικά εύθραυστες ισορροπίες αναδείχθηκαν στη διάρκεια του Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, το οποίο έριξε σήμερα αυλαία, σηματοδοτώντας την εκκίνηση ευρύτερων διεργασιών στον προοδευτικό χώρο, στις αρχές του 2026.

Επιλέχθηκε ένας άρρητος συμβιβασμός

Αν και δεν αποτελεί μυστικό ότι η πλευρά της ηγεσίας προσβλέπει σε ένα «Λαϊκό Μέτωπο» με ορατό τον ορίζοντα των προοδευτικών συνεργασιών έναντι μιας αριστερόστροφης λογικής που προκρίνει μεγάλο μέρος του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος, εντούτοις επιλέχθηκε τελικά ένας άρρητος συμβιβασμός ανάμεσα στις δυο πτέρυγες, όπως αυτός αποτυπώθηκε στο Κείμενο της Πολιτικής Απόφασης, ενσωματώνοντας και τις δύο απόψεις (sic) και με τα σύννεφα της ρήξης, ακόμη και της διάσπασης, να πλανώνται παρόλα αυτά στην εσωκομματική ατμόσφαιρα.

Συνεργάτες, πάντως, του Πρόεδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση δήλωναν εξαιρετικά ευχαριστημένοι μετά το τέλος του συνεδρίου, σημειώνοντας πως «το συνέδριο με συντριπτική πλειοψηφία επιβεβαίωσε την ιδρυτική πράξη της Νέας Αριστεράς: τη λογική του Λαϊκού Μετώπου μέσα από μια μεγάλη συμμαχία που περιλαμβάνει δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, της Αριστεράς και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας». «Στόχος του μετώπου η ανατροπή των συσχετισμών και της Δεξιάς στη χώρα μας», τόνιζαν.

«Επιβεβαίωσε την κριτική του Αλέξη Χαριτση»

Ακόμη, «το συνέδριο επιβεβαίωσε την κριτική του Αλέξη Χαριτση -αποτυπωμένη στην ομιλία του- για τις αποτυχημένες κεντρώες λύσεις και την πολιτική του μέσου όρου. Ταυτόχρονα ότι κάθε ενωτική προσπάθεια οφείλει να σέβεται την αυτονομία των επί μέρους χωρών», όπως σημείωναν, καταλήγοντας πως «το συνέδριο υπογραμμίζει ότι σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο ο ρόλος της Νέας Αριστεράς είναι να ενδυμαμωσει την πολιτική της παρουσία και τη δράση της μέρα στην κοινωνία και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για ενωτικές κινήσεις πάνω σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα άμεσων αλλαγών». «Δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου, δεν επιλέγει την αναδίπλωση, δεν θέτει αποκλεισμούς. Είναι ένα συνέδριο προγραμματικής συμφωνίας πάνω στην επόμενη μέρα του κόμματος και την προσήλωση του στη λογική των πολιτικών συμμαχιών», πρόσθεταν.

Στον αντίποδα, η «αριστερή πτέρυγα» την οποία συγκροτούν ο Γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαριδης, αλλά και στελέχη της «Ομπρέλας» θεωρούν πως αποτυπώθηκε μιας «σαφής αριστερη πλειοψηφία», αλλά και μια «σαφής οριοθέτηση απο προσωποπαγη σχήματα» «φωτογραφίζοντας» τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή τη λογική ερμηνεύουν την Πολιτική Απόφαση ως δηλωτική της «άρνησης κεντροαριστερών σεναρίων», εστιάζοντας στην «ανάγκη ανασυγκρότησης της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς». Όπως επισημαίνουν, «δεν αμφισβητειται η αυτονομη πορεια της Νέας Αριστεράς. Δεν μετατρεπόμαστε σε συνιστώσα της Δημοκρατικής παράταξης», καταλήγοντας πως «ο όρος «Λαϊκό μετωπο» δεν υπάρχει».

Η διελκυστίνδα ανάμεσα στις δύο τάσεις μοιάζει επισφαλής

Παρά τα 16 «κατά» και μερικά λευκά που ανέδειξε η εσωκομματική κάλπη, είναι σαφές ότι η διελκυστίνδα ανάμεσα στις δύο τάσεις μοιάζει επισφαλής, ενώ ακουμπά πλέον στις πολιτικές διεργασίες με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, όταν εξάλλου και η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς υποστήριξε την προοπτική των συνεργασιών, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως «οι κεντρώες λύσεις» απέτυχαν.