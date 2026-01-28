Close Menu
    Συνάντηση Στουρνάρα – Κοντογεώργη: Η χώρα συνεχίζει το δρόμο της υπευθυνότητας απέναντι σε κάθε είδους λαϊκισμό

    Με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα συναντήθηκε, χθες, Τρίτη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

    Οι δύο άνδρες συζήτησαν για «τα θετικά βήματα της ελληνικής οικονομίας, τις εθνικές προτεραιότητες για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και τις δυνατότητες ενίσχυσης της περιφέρειας», κάνει γνωστό μέσω ανάρτησής του ο υφυπουργός που προσθέτει: «Γιατί η ισόρροπη ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για τη διπλή σύγκλιση: για να μικρύνουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και την απόσταση μεταξύ των περιφερειών».

    Κλείνοντας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημειώνει: «Η χώρα μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο από την περίοδο 2012-2014, όταν συνεργαστήκαμε σε μια δύσκολη συγκυρία στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχοντας ξεπεράσει τις δυσκολίες, αξιοποιούμε τα διδάγματα του πρόσφατου παρελθόντος, προκειμένου η χώρα να συνεχίσει στον δρόμο της υπευθυνότητας και της δημοσιονομικής σταθερότητας απέναντι σε κάθε είδους λαϊκισμό».

