Σύντομα-στη-Βουλή-οι-συμβάσεις-με-τη-chevron

Τον δρόμο για τη Βουλή έχουν πάρει οι νέες συμβάσεις παραχώρησης οικοπέδων για την έρευνα και ανάπτυξη υδρογονανθράκων, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να διαβεβαιώνει ότι θα κατατεθούν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις συμβάσεις της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy πρόσφατα έλαβαν «πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τα επόμενα βήματα να αποτελούν η υπογραφή τους ανάμεσα στο ελληνικό Δημόσιο και τις εταιρείες και ακολούθως η κύρωσή τους από τη Βουλή, προκειμένου να ενταχθούν και επίσημα στο εθνικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων.

Τα 4 οικόπεδα

Οι παραχωρήσεις αφορούν συνολικά τέσσερα οικόπεδα, με τα δύο να βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου και τα υπόλοιπα δύο νοτιοδυτικά της Κρήτης. Τα οικόπεδα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» έχουν συνολική έκταση 35.000 τ.χλμ., το οικόπεδο «Νότια της Πελοποννήσου» 11.000 τ.χλμ., και το οικόπεδο «Α2», που επίσης βρίσκεται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, έχει έκταση 826 τ.χλμ., με τα νούμερα να καταδεικνύουν τη σημαντική διεύρυνση των υπό έρευνα περιοχών στις ελληνικές θάλασσες.

Την ίδια στιγμή, η κύρωση των συμβάσεων θα επισφραγίσει την είσοδο ενός ακόμη παγκόσμιου ενεργειακού κολοσσού του κλάδου μετά την Exxon Mobil, αναβαθμίζοντας εν συνόλω το όλο εγχείρημα, που για πρώτη φορά βρίσκεται ενώπιον σοβαρών εξελίξεων και αποτελεσμάτων, με την απόφαση της Exxon Mobil να συμμετάσχει στο block 2 πλάι στις Energean και Helleniq Energy, με προοπτική την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικές εκτιμήσεις για το block 2 μιλούν για δυνητικούς πόρους περί τα 200 δισ. κυβικά μέτρα, πράγμα που αναμένεται να προσδιοριστεί επακριβώς με τις εργασίες της ερευνητικής γεώτρησης.

Ορόσημο

Σε κάθε περίπτωση, η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να αποτελέσει βασικό ορόσημο στην πορεία ωρίμανσης του εθνικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων, τόσο γιατί αποτελεί την πρώτη απόπειρα μετά από 40 χρόνια στις ελληνικές θάλασσες όσο και γιατί θέτει «επί τάπητος» τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας, με τα μέχρι τώρα νούμερα να στηρίζονται σε αόριστες λίγο έως πολύ εκτιμήσεις, μιας και, όπως υποστηρίζουν στελέχη του κλάδου, η «στιγμή της αλήθειας» είναι αντικειμενικά η ερευνητική γεώτρηση.