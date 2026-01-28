Τα-μικρά-νησιωτικά-κράτη-αξιολογούν-την-Κίνα-ως-κορυφαίο-αναπτυξιακό-εταίρο

Μια έρευνα σε μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, όπως ο Μαυρίκιος και οι Μαλδίβες, έδειξε ότι η Κίνα κατατάσσεται ως ο κορυφαίος διμερής εταίρος αναπτυξιακής βοήθειας εν μέσω περικοπών βοήθειας από τις ΗΠΑ και της στροφής της Ουάσιγκτον μακριά από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με έκθεση του ODI Global.

Δεδομένα από έρευνα του ODI στην οποία απάντησαν αξιωματούχοι από 29 μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη διαπίστωσαν ότι συνολικά, οι κυβερνήσεις θεωρούσαν την Κίνα ως τον πιο πολύτιμο διμερή εταίρο – μια άποψη που έχει γεωπολιτικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέα Έμιλι Γουίλκινσον.

«Αυτές οι χώρες είναι σημαντικές για διάφορους δωρητές για γεωπολιτικούς λόγους», δήλωσε η Γουίλκινσον στο Reuters. Η εμφάνιση της Κίνας μεταξύ των χωρών της Καραϊβικής – όπου το Πεκίνο ιστορικά είχε μικρότερη συμμετοχή από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο – ήταν εκπληκτική, πρόσθεσε.

Η έρευνα, που διεξήχθη μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2025, περιλαμβάνει χώρες που εκτείνονται από την Καραϊβική έως τη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Σολομώντα, της Παπούα Νέας Γουινέας, των Μπαρμπάντος, του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Μαυρικίου και των Μαλδίβων.

Μεταξύ των χωρών που ομαδοποιούνται με τον όρο «μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα έθνη», όπως ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα μη νησιωτικά κράτη, όπως η Μπελίζ και η Γουιάνα.

Αν και μικρά, ορισμένα βρίσκονται σε στρατηγική θέση για τις υπερδυνάμεις του κόσμου κατά μήκος βασικών θαλάσσιων οδών.

Μια ανάλυση δείχνει μια πιο λεπτομερή εικόνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για τους μισούς ερωτηθέντες της Καραϊβικής, ενώ η Αυστραλία στην κορυφή της λίστας στον Ειρηνικό. Η Κίνα ήταν η πρώτη για τα νησιωτικά κράτη του Ατλαντικού, του Ινδικού Ωκεανού και της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Η ανάλυση των χρηματοδοτικών ροών του ODI, η οποία καταγράφει δεδομένα μεταξύ 2020 και 2023, δείχνει ότι το Πεκίνο παρείχε 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε αναπτυξιακή βοήθεια σε μικρά νησιωτικά κράτη κατά την περίοδο αυτή, ξεπερνώντας την επίσημη αναπτυξιακή χρηματοδότηση από την Αυστραλία, η οποία ανέρχεται σε 4,78 δισεκατομμύρια δολάρια, τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 3,17 δισεκατομμύρια δολάρια και την Ιαπωνία σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτά τα στοιχεία ήρθαν πριν από την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο αξίωμα τον Ιανουάριο του 2025, όταν έκλεισε σε μεγάλο βαθμό την USAID – το μέσο για το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών δαπανών βοήθειας – και μείωσε τυχόν κεφάλαια για την κλιματική αλλαγή.

Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι ενώ τα έθνη δωρητές προωθούν ολοένα και περισσότερο καινοτόμες χρηματοδοτήσεις, όπως οι ανταλλαγές χρέους και οι ρήτρες παύσης χρέους όταν συμβαίνουν κλιματικές καταστροφές, υπάρχει περιορισμένη απορρόφηση.

«Η μεγαλύτερη ευπάθεια που αναφέρουν αυτές οι χώρες είναι ο δυσανάλογος αντίκτυπος που έχουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις οικονομίες τους και το γεγονός ότι έχουν, πολλές από αυτές, πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε ευνοϊκή χρηματοδότηση», είπε, προσθέτοντας ότι τα εργαλεία δεν φτάνουν στη ρίζα του προβλήματος επειδή στην πραγματικότητα δεν μειώνουν το επίπεδο του χρέους.

- Reuters