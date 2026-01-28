Τα ορόσημα του 2026 για τις έρευνες υδρογονανθράκων – Προχωρούν και οι διασυνδέσεις

Σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚυΠ), το 3ο τρίμηνο θα κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2.

Τα φετινά χρονικά ορόσημα στις έρευνες υδρογονανθράκων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚυΠ) 2026 και στην ενότητα για τα εμβληματικά έργα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, μέσα στο 1ο τρίμηνο αναμένεται να κυρωθούν από τη Βουλή οι συμβάσεις παραχώρησης των τεσσάρων μπλοκ στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy.

Στο 4ο τρίμηνο του 2026 πρόκειται να εγκριθεί το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ) για τη διενέργεια δισδιάστατων θαλάσσιων σεισμικών ερευνών στα μπλοκ. Κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο για το «σκανάρισμά» τους από την κοινοπραξία. Επίσης, στο 3 τρίμηνο θα κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο από την κοινοπραξία των ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy.

Στα εμβληματικά έργα αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ, με σημαντικούς «σταθμούς» εντός του έτους, είναι και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Έτσι, το 2ο τρίμηνο αναμένεται η ολοκλήρωση κατασκευής των υποσταθμών Μήλου και Σερίφου, στο πλαίσιο της 4ης Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων. Ένα τρίμηνο αργότερο θα πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την καλωδιακή διασύνδεση συνεχούς ρεύματος Κόρινθος- Κως, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Δωδεκανήσων και Νησιών ΒΑ Αιγαίου.

Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση προστασίας υποβρυχίων καλωδίων Λευκάδα – Κεφαλλονιά και Κεφαλονιά – Ζάκυνθος στο πλαίσιο της αναβάθμισης διασυνδέσεων των Ιονίων νήσων. Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία του νέου ΚΥΤ στο Ρουφ.

Η 2η φάση του «Απόλλων»

Στον τομέα ενέργειας, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας φυσικού αερίου και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη και αναβάθμιση ενεργειακών διασυνδέσεων, την αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την προώθηση ερευνών υδρογονανθράκων εντός της ελληνικής επικράτειας.

Επίσης, στο πλαίσιο του RePowerEU προωθείται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την υλοποίηση Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), συνοδευόμενου από στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης και της λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, στη στήριξη επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και στην προώθηση μη επιχορηγούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτηριακό απόθεμα.

Εντός του 2026, στον τομέα της ενέργειας προγραμματίζεται η επικαιροποίηση και αναμόρφωση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, του Κανονισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτήρια (ΚΕΝΑΚ) και της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Προγράμματος ΑΠΟΛΛΩΝ στους ΟΤΑ, οδηγώντας στην προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού.

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Επίσης μέσα στο έτος θα συνεχιστούν οι σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του εθνικού ενεργειακού δικτύου, περιλαμβανομένων της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής–Κυκλάδων (4η Φάση), της ανακατασκευής του ΚΥΤ Κουμουνδούρου με τη γραμμή μεταφοράς 400 kV προς το ΚΥΤ Κορίνθου, της αναβάθμισης εναέριων γραμμών σε δασικές περιοχές και της υπογειοποίησης δικτύων σε ευπαθείς αστικές ζώνες, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας, της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου.

Παράλληλα, για την περαιτέρω διείσδυση και σύνδεση νέων ΑΠΕ, θα ολοκληρωθούν έργα αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες και αντλησιοταμίευση).

Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η ανακαίνιση κτηρίων, η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και η αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση του πιλοτικού έργου υδρογόνου και του έργου δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στον Πρίνο.

Στο πλαίσιο της προώθησης των διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων, αναμένεται σημαντική πρόοδος, καθώς προγραμματίζεται η υλοποίηση έργων όπως η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου- Κρήτης και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, ενώ παράλληλα στον τομέα του φυσικού αερίου σχεδιάζεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας, του Σταθμού Συμπίεσης για την τροφοδοσία του αγωγού TAP στη Νέα Μεσημβρία (Booster Compressor), οι απαραίτητες τροποποιήσεις του Μετρητικού Σταθμού Νέας Μεσημβρίας, καθώς και η κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία.